Tréner Haspra mal bujarú mladosť a pozná naše triky, tvrdí Regáli

S Ružomberkom si zahrá Európsku ligu.

19. júl 2020 o 20:45 Juraj Berzedi

Má výborný prvý dotyk, kvalitnú techniku, je priamočiary a dokáže sa dostať do šancí. Ružomberský tréner Ján Haspra o ňom povedal, že ak ich premení, bude zaujímavý aj pre európske kluby. "Teraz góly nedávam, ale keď to pretrhnem, môžem ich v budúcej sezóne dať desať či pätnásť," priznal 26-ročný útočník MARTIN REGÁLI.

Vo finále Slovenského pohára ste proti Slovanu prehrali gólom z penalty 0:1. V baráži o Európsku ligu ste rozhodli penaltou semifinále proti Michalovciam 1:0 i vo finále proti Trnave 2:0. Ako to vnímate?

Nikdy nevnímam, či prehráme, alebo zvíťazíme gólom z penalty. Je to stále len gól. Dôležité je čosi iné. Aj keď sme prehrali finále Slovenského pohára proti Slovanu, dokázali sme sa vzchopiť a zvíťaziť v kľúčových dvoch zápasoch o Európsku ligu.

Po finále pohára ste bezprostredne po zápase boli kritický na rozhodcu Filipa Glovu. Po vyprchaní emócií, keď ste si pozreli sporné momenty, vyjadrili by ste sa inak?

To, čo som povedal na pána Glovu, nesúviselo len s faulom pri penalte. Bol to pocit z celého zápasu. A nebolo to prvýkrát, čo sa mi na Slovane hralo náročnejšie ako na iných štadiónoch. Bohužiaľ, aj kvôli rozhodcom. Keby ste sa spýtali hráčov naprieč ligou, dostali by ste rovnakú odpoveď. Slovanu sa v slovenskej lige pomáha. Je to fakt.

V kádri Ružomberka sú takmer všetko slovenskí futbalisti. V porovnaní so Slovanom je to taký rodinný klub. V čom je jeho tajomstvo?

V Ružomberku sme prakticky celá slovenská kabína. Nie je tam žiadna rečová bariéra, so spoluhráčmi si rozumieme aj z ľudskej stránky. Sme kamaráti, čo sa potom prejaví aj na ihrisku. Dokážeme si navzájom pomôcť a zabojovať jeden za druhého. To je to tajomstvo.

Aké boli oslavy po postupe do Európskej ligy?

Po zápase v Trnave sme si užili cestu domov a potom so spoluhráčmi ešte trochu posedeli a nad ránom sme sa rozišli domov. Za posledné obdobie sme mali toho dosť. Hrali sme každý tretí deň. A hoci každý radšej hrá zápas, ako trénuje, v závere nám už dochádzali sily. Dovolenka však bude krátka. Už v stredu začíname novú prípravu.

Tréner Ján Haspra povedal po víťazstve v Trnave, že sa nachádza v hladine alfa alebo v raji. Aké sú vaše pocity z tejto sezóny?

Bola to moja najlepšia sezóna, odkedy hrávam najvyššiu súťaž. Som rád, že mi tréner Haspra pred ňou zavolal a dal šancu. Dostali sme sa do Európskej ligy, hrali vo finále pohára. V Ružomberku takú sezónu musíme hodnotiť ako veľmi úspešnú.

V rozhovoroch s médiami je tréner Haspra uvoľnený a žoviálny. Je taký aj v kabíne?