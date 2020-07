Škrtel sa stal s neznámym klubom majstrom Turecka

Başakşehir oslavuje prvý titul v dejinách klubu.

19. júl 2020 o 22:30 Pavol Spál

BRATISLAVA. Keď pred pár týždňami volal Martin Škrtel so slávnym hokejistom Mariánom Gáboríkom, tak mu žoviálne odpovedal.

"Čo robíš, keď sa nudíš? Prosto vyžieram. Zjem všetko, čo mi príde pod ruku,“ priznal Škrtel v známom podcaste Boris a Brambor, ktorý moderujú hokejisti Marián Gáborík a Boris Valábik.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bol apríl a futbalové súťaže boli pre pandémiu Covid-19 pozastavené. A Škrtel priznal, že sa radšej ani nepostaví na váhu.

„Musel som si dať dole obrúčku z prsta. Začala ma tlačiť. Dúfam, že sa ešte niekedy do nej zmestím,“ vtipkoval Škrtel.

V tom čase príliš neveril, že sa turecká liga vôbec dohrá.

A mrzel ho jeho vlastný gól proti Trabzonsporu.

Škrtel hovoril o malére

„To môže byť trošku malér, lebo s Trabzonsporom máme rovnaký počet bodov. Ak by sa to nestalo, možno by sme ich predbehli v tabuľke,“ reagoval vtedy Škrtel.

„Ak by teraz ukončili ligu a pre môj gól by sme skončili druhí, bola by to pekná chujovina,“ povzdychol si. Dnes ho to už nemusí trápiť.

Slovák oslavuje jeden z najväčších úspechov vo svojej kariére.