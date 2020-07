Inter si zahrá v Lige majstrov, ale Conte zúri: Je to facka do našej tváre

Trénerovi sa nepáči termínovník.

20. júl 2020 o 11:34 TASR

RÍM. Futbalistom Interu Miláno sa vzdialil sen o zisku majstrovského titulu, po remíze 2:2 v nedeľňajšom stretnutí 34. kola najvyššej talianskej súťaže na pôde AS Rím si však definitívne zabezpečili účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov.

Zverenci Antonia Conteho si na druhej priečke udržali pred AS štrnásťbodový náskok, oba tímy hrajú ešte o dvanásť bodov.

V obrane Interu absolvoval celý súboj slovenský reprezentant Milan Škriniar.

V tabuľke figuruje Inter na druhej pozícii o bod pred Atalantou Bergamo, no s päťbodovým mankom na vedúci Juventus Turín, ktorý má k dobru pondelňajší šláger s Laziom Rím.

AS Rím zostal piaty o dva body pred SSC Neapol.

Kouč Interu sa na pozápasovej tlačovej konferencii sťažoval na nabitý program mužstva v závere sezóny.

"Termínovník zápasov je šialený a spôsobuje nám obrovské problémy. Stále hráme zápasy o 21.45 h a naši súperi majú v porovnaní s nami veľkú výhodu, že majú o jeden deň oddychu navyše. Nechcem vyvolávať spory alebo hľadať výhovorky, ale harmonogram si určovali samotné kluby. Možno ten náš chýbal na rokovaniach," komentoval náročný program po koronaprestávke Conte.

"Proti AS Rím to bol už tretí zápas za sebou, v ktorom sme hrali proti tímu, ktorý mal o deň alebo o deň a pol viac oddychu ako my. Je to facka do tváre pre Inter," dodal nahnevane.