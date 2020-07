Výhra nad Realom Madrid bola zbytočná. V slávnej lige neostal žiadny Slovák

20. júl 2020 o 11:54 SITA

BRATISLAVA. Záver sezóny v La Lige znamená aj koniec jediného slovenského zástupcu v tejto elitnej európskej futbalovej súťaži.

Nováčik RCD Mallorca neustál boj o záchranu v Španielsku a v jeho drese sa minimálne na jeden rok lúči s najvyššou súťažou aj obranca Martin Valjent.

Teda ak ho nejaký prvodivízny klub v lete nevykúpi zo zmluvy. Počas sezóny sa o spoľahlivého stopéra intenzívne zaujímala Valencia.

Valjent: Nie je čo hodnotiť

"Neviem, aká bude moja budúcnosť. Zmluvu s RCD Mallorca mám na ďalšie dva roky. Som tu šťastný, ale, samozrejme, každé prestupové obdobie môže priniesť niečo nové. Pokiaľ nemám na stole konkrétnu ponuku, nič neriešim. Po niekoľkotýždňovej prestávke sa budem pripravovať na novú sezónu," uviedol Valjent v rozhovore pre denník Šport.

Mallorca sa rozlúčila s La Ligou v nedeľu remízou v Pamplone s Osasunou (2:2), ale o jej zostupe sa rozhodlo už o tri dni skôr.

Vtedy doma prehrala s Granadou (1:2).

"Nie je veľmi čo hodnotiť. Bol to v poradí ďalší zápas, o ktorom sme vedeli, že ho musíme vyhrať. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to. Po našich menších aj väčších chybách súper otočil výsledok. My sme už nezareagovali a, žiaľbohu, tento zápas pochoval naše nádeje na záchranu," uviedol Valjent.

Môžu si pozrieť do očí

Dvadsaťštyriročný odchovanec dubnického futbalu priznal, že mužstvo z Baleárskych ostrovov nezvládlo náročný letný reštart sezóny po koronaprestávke, keď sa hralo v rýchlom slede dvakrát do týždňa.

"Mužstvu chýbali psychické aj fyzické sily. Hrali sme v podstate každý tretí deň. Pomedzi to sme museli veľa cestovať. Náš káder nie je natoľko široký, aby sme si mohli dovoliť rotovať hráčov a hrať oddýchnutí. V podstate sme stále hrali tí istí štrnásti futbalisti. Aj to sa podpísalo na našej výkonnosti,“ myslí si Valjent.

Slovák bol jeden z pilierov zostavy nováčika súťaže, ktorému sa v sezóne podaril aj jeden husársky kúsok. V októbri na domácom trávniku zdolal neskoršieho šampióna Real Madrid (1:0).

A aj vďaka Valjentovi si domáci vtedy udržali čisté konto.

Na záchranu to však nestačilo, lebo v celej sezóne z 38 zápasov vyhrali hráči RCD iba deväť a v tabuľke skončili predposlední pred jasne najslabším Espanyolom.

"Rozhodli zápasy so súpermi, ktorí boli v našej blízkosti v tabuľke. Nedokázali sme doma zdolať Leganés, ale podobných výsledkov by sme našli aj viac. Odohrali sme veľa dobrých stretnutí, ktoré sme nepretavili do zisku bodov," priznal Slovák.

"Od začiatku sezóny sme si uvedomovali, že naša situácia nebude jednoduchá. Bojovali sme statočne až do konca, snažili sme sa zo seba vydať maximum, no nestačilo to. Fanúšikovia nám ale dali aj napriek zostupu pozitívnu odozvu. Všetci sa môžeme navzájom pozrieť do očí,“ dodal Valjent pre Šport.