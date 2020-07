Trenčín ho chce ako vlajkovú loď. Škrtel sa sľúbil do siedmej ligy

Martin sľúbil, že sa do Ráztočna vráti.

20. júl 2020 o 22:21 Pavol Spál

BRATISLAVA. Má zhruba tisícdvesto obyvateľov. Ráztočno je dedinka v okrese Prievidza. Najslávnejším rodákom je futbalista Martin Škrtel.

Bývalý hráč slávneho Liverpoolu a služobne najstarší kapitán národného tímu Slovenska v miestnom klube hrával do desiatich rokov.

„V dedine sú tri alebo štyri vetvy Škrtelovcov a jedna z nich je tá naša. Je nás tu dosť, snažíme sa, aby naše meno nezaniklo. Aby sme dedinu dostali trošku do povedomia. Ale meno Škrtel v Ráztočne neprevláda. Je to vyrovnané,“ vravel so smiechom futbalistov strýc Ivan Škrtel.

Je starostom obce a zároveň aj prezidentom klubu FK Hajskala Ráztočno, ktoré pôsobí v siedmej lige.

Najslávnejší zo Škrtelovcov v nedeľu oslávil titul s Basaksehirom Istanbul.

Škrtel je starosta, predseda klubu aj tréner

V Turecku možno zostane ešte rok, možno dva. Ale potom by mal pokračovať v kariére na Slovensku. V decembri Martin Škrtel oslávi 36 rokov.

Ak by slávny futbalista posilnil dedinku z okresnej súťaže, vyvolal by eufóriu.

„Keď Martin odchádzal do Petrohradu, tak sľúbil, že raz sa opäť do Ráztočna vráti. A pomôže,“ dodal starosta.