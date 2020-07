Slovenka kritizuje tenisový zväz: Neničte sny tým, ktorí obetujú všetko

Podporila kritické hlasy voči zväzu.

22. júl 2020 o 11:24 Jerguš Radačovský

BRATISLAVA. Slovenská tenistka Chantal Škamlová na sociálnej sieti Facebook popísala fungovanie v slovenskom tenise.

Kritické slová mierila na Slovenský tenisový zväz (STZ), ktorý podrobil kritike aj Filip Polášek. Úspešný deblista radšej ukončil reprezentačnú kariéru.

Označili ju za neperspektívnu

Škamlová sa v roku 2018 rozhodla, že sa zameria iba na štvorhru a ukončila singlovú kariéru.

Po mesiaci od svojho rozhodnutia vyhrala turnaj s dotáciou 100-tisíc dolárov a v deblovom rebríčku sa posunula na 116. miesto.

Jej cieľom bola reprezentácia Slovenska na olympiáde v Tokiu a vo Fed Cupe. Oslovila preto STZ so žiadosťou o podporu.

"Myslela som si, že moje rozhodnutie podporia a dokonca aj trochu ocenia, keďže sme na Slovensku žiadnu hráčku, ktorá by sa chcela venovať štvorhrám nemali, opak bol však pravdou," napísala Škamlová.

"Ich odpoveď, že som neperspektívna, ma ani tak neprekvapila, no cirkus okolo Fed Cupu v roku 2019 proti Lotyššsku v Rige, keď urobili všetky možné aj nemožné kroky k tomu, aby ma nemuseli nominovať, mi zobral všetku chuť," pokračovala.

V čase fedcupového stretnutia s Lotyšskom bola Škamlová slovenskou deblovou dvojkou za Viktóriou Kužmovou. Slovensky prišli do Lotyšska štyri, pričom bolo na duel možné poslať až päť hráčok. Lotyšky využili maximálny počet.

Podobne brali Cibulkovú či Hrbatého

Kritické slová mierila na Slovenský tenisový zväz (STZ), ktorého fungovanie nedávno hodnotil negatívne aj Filip Polášek.

K úpadku tenisu na Slovensku sa vyjadrili aj tréner Vladimír Pláteník či Dominik Hrbatý.

Škamlová vo svojom príspevku nevynechala ani priateľský duel proti Češkám. "Oceňujem, že dávajú šancu mladým, ale v nominácii môže byť päť hráčok a našu tretiu najlepšiu hračku Kristínu Kučovú ani neoslovili."

Do fedcupového tímu boli nominované Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková a Katarína Kužmová. Slovenky prehrali proti Češkám 2:3.

"To, že brali za neperspektívnu mňa ešte beriem s rezervou, ale to, že medzi neperspektívnych zaradili v minulosti aj Dominiku Cibulkovú či Dominika Hrbatého? To už každému asi rozum neberie," pýtala sa v príspevku Škamlová.

Škamlová: Dajte deťom šancu

Škamlová sa predstavila aj na slovenskom turnaji Privatbanka Open, kde s s Terezou Mihálikovou nenašli premožiteľky.

"S Terkou Mihálikovou sme ako neperspektívna dvojica vyhrali Privatbanka Open. Vo finále sme si mohli zahrať proti Belinde Benčič a byť jej cennými súperkami. Bol to pre mňa zážitok."

Podľa vlastných slov píše za všetky deti. "Je už veľa podobných prípadov aj v žiackych kategóriách a deťom asi ťažko vysvetlíte, prečo nešli reprezentovať aj napriek tomu, že patria medzi najlepšie na Slovensku," vysvetlila.

"Dajte rovnakú šancu každému a neničte sny tým, ktorí sú ochotní im podriadiť všetko. Slovenský tenis neupadne, ak mu to nedovolíme," dodala v príspevku.