Škrtel má ponuku aj zo Slovenska, zvažuje len dve možnosti

Zaujímajú sa oňho aj zahraničné kluby.

22. júl 2020 o 13:16 SITA

BRATISLAVA. Titul s Basaksehirom Istanbul bude oslavovať na niekoľko etáp a o svojej budúcnosti má takmer jasno.

Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel zvažuje len dve možnosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Buď zostane v tureckom klube, ktorý po desiatich rokoch prerušil hegemóniu silného tria Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray, alebo sa bude sťahovať domov na Slovensko.

Nekompromisný stopér na konci roka oslávi 36. narodeniny, takže by to nebolo nepravdepodobné.

Škrtel: Veľké experimenty už robiť nebudem

Súvisiaci článok Trenčín ho chce ako vlajkovú loď. Škrtel sa sľúbil do siedmej ligy Čítajte

"Mám indície z tureckého klubu, že by chceli pokračovať v spolupráci. Registrujem aj záujem z iných klubov, zo Slovenska aj zo zahraničia.

Som prekvapený, kto má ešte o mňa v tomto veku záujem. Veľké experimenty už robiť nebudem. Buď zostanem v Basaksehire, alebo sa vrátim na Slovensko," uviedol Martin Škrtel pre denník Šport.

V súvislosti s jeho menom sa spomínal aj veľký záujem Sparty Praha, kde mal údajne nahradiť iného slovenského stopéra Dávida Hancka, ale Škrtel odmietol.

"Bolo to horúce, ale zahasil som to," potvrdil. V súvislosti so záujmom zo Slovenska Škrtel pre Šport prezradil aj trochu viac.

"Nie je veľa klubov, kam by som mohol ísť. Dá sa povedať, že len jeden. Ozval sa mi jeden z dvojice Trnava - Trenčín."

Triumf Basaksehiru nie je prekvapenie

Súvisiaci článok Škrtel sa stal s neznámym klubom majstrom Turecka Čítajte

Basaksehir je v zozname futbalových majstrov Turecka nové meno, ale jeho triumf nie je prekvapenie.

Už vlani bol k nemu blízko, ale nezvládol líderskú pozíciu s 8-bodovým náskokom.

Po roku si však už radosť s pohárom zverenci Okana Buruka nedali zobrať.

"Je to rodinný klub založený na korektných vzťahoch. Všetko klape, od prezidenta až po trávnikára robia všetci presne to, čo majú. Aj vďaka tomu sme boli úspešní.

Moje pôsobenie predtým vo Fenerbahce nedopadlo podľa predstáv, aj preto vnímam ako veľkú satisfakciu, že titul oslavujem s Basaksehirom," vyznal sa Martin Škrtel.