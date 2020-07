Obťažovanie malo byť také vážne, až zmenila kariéru. Žena obvinila slávneho futbalistu

Šéfovia klubu to považovali za vtip.

22. júl 2020 o 14:55 TASR

NEW YORK. Bývalý zamestnankyňa FC New York obvinila niekdajšieho španielskeho futbalistu Davida Villu zo sexuálneho obťažovania.

Majster sveta z roku 2010 strávil v klube štyri sezóny (2014-2018), podľa ženy, ktorá sa identifikovala ako Skyler B ju pravidelne obchytkával.

Vo svojej výpovedi na twitteri uviedla, že pre Villovo správanie musela úplne zmeniť kariéru:

"Obťažovanie bolo také intenzívne, že som úplne zanevrela na šport. Pomyslenie na profesionálnych športovcom ma desí, takže som úplne zmenila kariéru. Keď som prišla do FC New York, myslela som si, že som dostala životnú príležitosť, namiesto toho som prišla o svoje sny."

Skyler B sa pokúsila vyriešiť situáciu s vedením, no podľa jej slov sa dočkala výsmechu: "Pre šéfov to bola iba komédia. Každý deň ma obchytkával, no oni to považovali sa vtip. Naopak, napomínali ma, že mám zlý prístup k práci."

Villa počas kariéry pôsobil vo Valencii, FC Barcelona či Atleticu Madrid. V roku 2014 zamieril do zámorskej MLS, v New Yorku odohral celkovo 126 zápasov a strelil 80 gólov.

Po krátkej anabáze v japonskom Vissel Kobe ukončil vlani kariéru. V národnom drese absolvoval 98 stretnutí a dal 59 gólov. V roku 2010 získal titul majstra sveta, o dva roky skôr sa tešil z prvenstva na ME.