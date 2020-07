Polášek: Keď nebudem svetová jednotka, určite sa nehodím o zem

Dvojhra je len kondičná príprava.

22. júl 2020 o 16:48 Juraj Berzedi

Filip Polášek si nevie predstaviť spoluprácu so súčasným vedením Slovenského tenisového zväzu. (Zdroj: TASR)

Posledné mesiace si tenisom nezarábal. Žil z odmien, ktoré si vybojoval na turnajoch vlani. FILIP POLÁŠEK je presvedčený, že tenisová sezóna musí pokračovať aj napriek koronavírusu. Na najbližší rok má jasné ciele. „Chcem byť svetová jednotka, vyhrať grandslam a získať medailu na olympiáde,“ priznal 35-ročný slovenský tenista.

Ako ste v utorok oslávili narodeniny?

Nie je to niečo, čo by som prežíval. Narodeniny som bol zvyknutý oslavovať na turnajoch. Bol to vždy pracovný deň ako každý iný. Tentoraz som bol na česko-slovenskom golfovom turnaji, kde som stretol viacerých kamarátov, ktorých som dlhšie nevidel. Potom sme si doma štrngli s priateľkou a dcérou.

Po minuloročnej úspešnej sezóne ste mohli prežívať ďalší skvelý tenisový rok v kariére. Hnevá vás, že to nezistíte?

Bude ďalšia sezóna. Už som si zvykol. Sú to veci, ktoré neovplyvním. Keby som sa zranil a zlomil si nohou, môžem si nadávať, či som tam mal liezť. Sú dôležitejšie veci ako tenis. Netreba z toho robiť drámu. Ľudia majú pre koronavírus väčšie starosti. Sú biznisy, ktoré sú existenčnejšie ako tenisový. Ľutovať sa nemá význam. Treba sa zobudiť a ísť pracovať.

Keď na začiatku apríla zrušili Wimbledon, vraveli ste, že bude náročné sa pripravovať na niečo, čo ani neviete, kedy bude. Ako zaberáte v súčasnosti?

Už trénujem naplno. Potreboval som dva mesiace prípravy, čo som dodržal. Budú to už tri, ale už sa nedá prestať. Som v plnej záťaži, robím aj iné športové aktivity a mám aj dni voľna.

Vidíte v dlhšej tenisovej pauze aj pozitíva?

Nie. Doma som bol aj predtým. Trochu som si oddýchol, ale na to by mi stačili aj dva týždne.

Keď sa odštartuje tenisový kolotoč, pôjdete na všetky turnaje?

Áno, nevidím dôvod nehrať. Je tu situácia, s ktorou sa musíme naučiť žiť. Nezmení sa za týždeň ani za mesiac. Žiadna vakcína to nevyrieši.