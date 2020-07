Chce sa učiť od seniorov. Mladý slovenský reprezentant smeruje zo zámoria do Trenčína

V juniorke som nastavil latku vysoko, vraví.

22. júl 2020 o 16:23 SITA

BRATISLAVA. Hokejový útočník Andrej Kukuča po dvoch rokoch v zámorskej juniorskej WHL zamieril späť do Trenčína.

Stále len 20-ročný center získal v oboch sezónach odohraných za Seattle Thunderbirds po 57 bodov, pred rokom sa predstavil aj na majstrovstvách sveta do 20 rokov.

V prípade záujmu z AHL bude môcť odísť späť do zámoria. Dôvodom návratu mladého hokejistu do vlasti je chuť strieľať góly medzi seniormi, bude sa o to snažiť v materskom klube.

Kukuča: Strieľanie gólov je ako droga

"Oslovil ma Branko Radivojevič a bez problémov sme sa dohodli. Chcem ukázať, že hokej hrať viem. Tipsport ligu som už okúsil na pár zápasov. Sledoval som ju aj zo zámoria. Sám som zvedavý, ako sa zaradím do mužského hokeja. Strieľanie gólov je ako droga.

V kanadskej juniorke som nastavil latku vysoko. Mám určité vnútorné očakávania, ale nerád by som o nich verejne hovoril a dostával sa pod tlak. S Duklou som podpísal otvorený kontrakt.

V prípade záujmu z AHL môžem odísť. Viem si však určite predstaviť, že celý súťažný ročník strávim v Trenčíne,“ povedal mladík v rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Chce byť vysloveným strelcom

Ako Kukuča hodnotí svoje pôsobenie v zámorí? "Začiatky neboli jednoduché. Vo veľa veciach mi pomohli ľudia z klubu a spoluhráči. Bol som vďačný, že som mohol pôsobiť v kvalitnej súťaži a výbornom klube.

V prvej sezóne sme postúpili do vyraďovacích bojov. V druhej sme sa ťažšie rozbiehali, no pred pandémiou koronavírusu sme boli na postupovej priečke a čakalo by nás play off," poznamenal podľa HockeySlovakia.sk.

V Kanade nastrieľal spolu 51 gólov. "Snažím sa byť čo najviac gólový. To je moja úloha. Preto vravím, že presných zásahov mohlo byť aj viac,“ dodal.

Môže sa ešte dostať aj do NHL

V zámorí sa Kukuča naučil väčšej samostatnosti. "Život bol absolútne odlišný, ale nemôžem sa na nič sťažovať. Nebudem klamať, pobyt doma si užívam. Teším sa aj na to, že na tribúnach budem mať výraznú podporu zo strany rodiny a kamarátov,“ priznal. A prezradil aj svoj hokejový sen.

"Nie som ešte taký starý, aby som do NHL nenakukol. Za posledné dva roky som sa zdokonalil v rôznych zručnostiach. Najmä v tých obranných, pretože za morom musí byť hráč čo najviac komplexný. Iba strieľať góly a bodovať by bolo príliš málo,“ povedal. Doteraz si ho v drafte nevybral žiadny klub profiligy.

Jednou z túžob je aj prebojovať sa do slovenskej reprezentácie.

"Určite by som si rád obliekol najcennejší dres. V prvom rade však potrebujem podávať dobré výkony v klube. Potom by sa na mňa mohlo usmiať šťastie a tréneri mi snáď dajú priestor na to, aby som ukázal, čo vo mne je,“ doplnil Andrej Kukuča.