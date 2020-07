Konečne dostali trofej do rúk. Liverpool zdvíha nad hlavu majstrovský pohár

Pozrite si preberanie trofeje na fotografiách.

23. júl 2020 o 0:01 Jakub Benko

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=440812744

LIVERPOOL. Konečne sa dočkali. Po desaťročiach čakania na titul mohli hráči FC Liverpool zdvihnúť nad hlavu majstrovskú trofej.

Samotný triumf v sezóne Premier League 2019/2020 si síce zabezpečili už pred niekoľkými týždňami, avšak pohár si prevzali až v poslednom domácom zápase.

Ten odohrali proti FC Chelsea a po skvelom futbalovom predstavení vyhrali 5:3. Tréner Jürgen Klopp a jeho zverenci si tak konečne mohli naplno vychutnať majstrovský úspech.

"Sme majstri už mesiac, ale stále tomu chýbala trofej. Prirovnal by som to k Vianociam. Presne viete, aký dostanete darček, ale aj tak sa neskutočne tešíte a ste v napätí. Bude to mimoriadne, chlapci si to zaslúžia," vravel Klopp pred zápasom.

Liverpool sa tak raduje po dlhých 30 rokoch. Súčasťou slávnostnej ceremónie bol aj legendárny Kenny Dalglish, ktorý doviedol "The Reds" k predchádzajúcemu titulu v roku 1990.

Na samotnom štadióne síce fanúšikovia kvôli obmedzeniam byť nemohli, davy priaznivcov sa však zišli priamo pred Anfieldom, kde prepukli veľké oslavy.