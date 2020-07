Prekonal ojedinelú formy rakoviny, teraz dostal novú zmluvu v NHL

Môže získať prestížnu trofej.

23. júl 2020 o 9:31 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

PHILADELPHIA. Počas sezóny 2019/2020 švédsky hokejový útočník Oskar Lindblom bojoval o život s ojedinelou formou rakoviny kostí, teraz je mladý hokejista zdravý a vo vrecku má novú zmluvu v zámorskej NHL.

Úspešne ukončil liečbu

Súvisiaci článok Švéd prekonal rakovinu: Akoby som mal narodeniny a Vianoce naraz Čítajte

Dvadsaťtriročný Švéd podpísal kontrakt na tri roky s klubom Philadelphia Flyers, ktorý mu prinesie až 9 miliónov dolárov.

Lindblom v úvode sezóny 2019/2020 bojoval na ľade v zámorskej NHL v tíme Philadelphia Flyers, pred Vianocami 2019 sa však u neho všetko otočilo o 180 stupňov.

Mladému hokejistovi totiž lekári diagnostikovali Ewingov sarkóm a Švéd okamžite začal s liečbou.

Po pár mesiacoch prišla pozitívna správa - talentovaný krídelník v úvode júla úspešne ukončil liečbu ožarovaním.

Lindblom: Nemôžem sa dočkať návratu

Súvisiaci článok Prekonal vzácnu formu rakoviny, teraz môže získať prestížnu trofej NHL Čítajte

"Ani nedokážem slovami vyjadriť, ako sa cítim. Opísal by som to asi tak, že v jednom okamihu oslavujem narodeniny, Vianoce aj všetky ostatné sviatky a výročia. Je to krásne mať to za sebou.

Už sa nemôžem dočkať návratu do normálneho života, keď budem mať opäť pocit, že žijem," uviedol pred pár týždňami šťastný Lindblom.

Ten sa sa v máji 2019 predstavil slovenským fanúšikom na majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach.

Je možné, že Lindblom bude súčasťou kádra Flyers, ktorý od úvodu augusta bude v Toronte bojovať o Stanleyho pohár.

Švéd je v sezóne jedným z troch finalistov na zisk ocenenia Bill Masterton Memorial Trophy, ktorú každoročne získa jeden hráč za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju.