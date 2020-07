Dajte hokejky hádzanárkam. Namiesto hanby bolo nečakané striebro

Slovenky s medailou z letných olympiád zrátate na prstoch dvoch rúk. Mená troch by však asi dlho lovili v pamäti aj športuznalí fanúšikovia. Aj preto príbeh strieborných pozemkárok spred štyroch desaťročí stojí za oživenie.

Muži v ruke s hokejkou zakončenou „zobákom“ dolovali olympijské medaily už v Londýne 1908, ženy dostali prvú šancu až v Moskve 1980.

Premiéru so skromnou účasťou šiestich družstiev skomplikoval americkým prezidentom Jamesom Carterom iniciovaný bojkot Hier XXII. olympiády v sovietskej metropole. Mužský turnaj ešte viac: pôvodne v ňom malo hrať dvanásť tímov, ale horko-ťažko sa nazbieral poltucet...

Československé pozemné hokejistky sa prvý i posledný raz nominovali na majstrovstvá sveta 1978 v Madride – skončili deviate. Svetovou kvalifikáciou na OH 1980 však bol až šampionát ženskej pozemkárskej federácie IFWHA v novembri 1979 vo Vancouveri za účasti 18 tímov, na ktorý sa nedostali.