DAC naďalej skvalitňuje káder, získali aj odchovanca Herthy Berlín

Bol tiež mládežníckym reprezentantom Nemecka.

23. júl 2020 o 18:35 TASR

DUNAJSKÁ STREDA. Novou posilou futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda sa stal bývalý mládežnícky reprezentant Nemecka Sidney Friede.

Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar, ktorý doteraz pôsobil v druholigovom Wiesbadene, podpísal vo štvrtok s vedením fortunaligového klubu dvojročnú zmluvu. DAC o tom informoval na svojom webe.

Jeho snom je Liga majstrov

Friede je po krajanovi Jannikovi Müllerovi druhou letnou akvizíciou DAC. "Cítim sa skvele a som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Prostredie je fantastické, bol som naozaj prekvapený podmienkami na tréning.

Veľmi sa teším na začiatok sezóny a na účinkovanie v Európskej lige. Chcem hrávať a gólmi a asistenciami čo najviac pomáhať mužstvu. Možno sa nám podarí dostať do Ligy majstrov, to je môj tajný sen," povedal Friede po podpise kontraktu.

Odchovanec berlínskej Herthy najčastejšie nastupuje v strede záložnej formácie. V žiackom veku sa z SC Staaken presunul do Herthy BSC, kde postupne prešiel všetkými mládežníckymi tímami.

Sú radi, že sa rozhodol pre DAC

Vlani prvýkrát zamieril do zahraničia, keď pod súčasným trénerom DAC Berndom Storckom pôsobil v belgickom Mouscrone.

"Sidneyho sme brali ako ofenzívneho stredopoliara, ale hrávať môže tiež na iných pozíciách. V Herthe získal výborné základy, vďaka ktorým sa dostal aj do nemeckej reprezentácie do 20 rokov. Počas predošlého polroka hral druhú Bundesligu.

Je to inteligentný, nebezpečný a gólový hráč, ktorý je vo veku 22 rokov stále aj veľmi perspektívny. Sme veľmi radi, že sa rozhodol pre náš klub a verím, že on pomôže nám a my jemu," vyjadril sa Storck pre klubový web na adresu Friedeho. Ten bude v novom tíme nastupovať v drese s číslom 23.