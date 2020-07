Polášek vypadol hneď v prvom kole, Martin a Molčan postúpili

Rozbehol sa turnaj v Piešťanoch.

23. júl 2020 o 21:16 TASR

PIEŠŤANY. Najvyššie nasadený Andrej Martin sa vo štvrtok prebojoval do štvrťfinále dvojhry na tenisovom turnaji HSC Cup v Piešťanoch. V úvodnom kole vyradil Miloša Karola dva razy 6:4 a najbližšie nastúpi proti Matejovi Gálikovi.

Čech Tomáš Macháč zdolal slovenského súpera Jánosa Feketeho 6:2 a 6:3. V ďalšom kole narazí na Lukáša Kleina. Piaty nasadený hráč zvíťazil nad Andrejom Krajčíkom hladko 6:0, 6:3.

Do štvrťfinále sa prebojoval aj druhý finalista predchádzajúceho podujatia v rámci série Peugeot Tennis Tour 2020 Alex Molčan, ktorý ako štvrtý nasadený hráč zdolal Michala Novanského 6:2 a 6:3. Jeho ďalším súperom bude Tomáš Líška.

Druhý nasadený hráč turnaja Filip Horanský potreboval na zdolanie Lukáša Pokorného až tri sety, keď zvíťazil 2:6, 6:2 a 7:5. Vo štvrťfinále narazí na Krištofa Minárika, ktorý si poradil s Petrom Benjamínom Privarom 6:3, 1:6, 6:2.

"Ťažký zápas, špeciálne pre mňa, lebo som nebol vôbec rozohraný. V poslednom čase som toho veľa nenatrénoval, pretože som bol zranený pred týždňom. Bolo to také trápenie. Lukáš hral výborne, mal som čo robiť a som rád, že som to vybojoval.

To zranenie bolo viac-menej narazené rebro a obmedzovalo ma to pri každom pohybe aj pri dýchaní. Som rád, že dnes to ako-tak vydržalo a že zajtra to bude v pohode," uviedol Horanský.

Už v 1. kole sa rozlúčil s turnajom deblový špecialista Filip Polášek, ktorý podľahol šiestemu nasadenému Tomášovi Liškovi v troch setoch 3:6, 6:3 a 1:6.

HSC Cup 2020

Muži - dvojhra - 1. kolo