Schmiedlová aj Kužmová bez problémov postúpili do štvrťfinále turnaja v Piešťanoch

Odštartoval turnaj Piešťany Ladies Open 2020.

23. júl 2020 o 21:20 TASR

PIEŠŤANY. Najvyššie nasadená Viktória Kužmová postúpila do štvrťfinále dvojhry na tenisovom turnaji Piešťany Ladies Open 2020. Slovenská jednotka si vo štvrtok na kurtoch TK Kúpele Piešťany poradila s Biancou Behúlovou v dvoch setoch hladko 6:1 a 6:2.

"Hralo sa mi dobre a som rada, že som vyhrala, keďže som prešla z hardu na antuku. Mala som len jeden krátky tréning, takže som rada, že som to takto dobre zvládla. Uvidíme, ako sa budem cítiť v ďalších zápasoch, pretože som už dosť unavená z tých zápasov a z toho všetkého," povedala Viktória Kužmová, ktorá sa rozhodla, že na treťom podujatí Peugeot Tennis Tour 2020 nenastúpi vo štvorhre.

Vo štvrťfinále dvojhry si zmeria sily so šestkou turnaja Timeou Jaruškovou, ktorá si poradila so semifinalistkou Privatbanka Open Eszter Mériovou 6:3 a 6:2.

Turnajová dvojka Anna Karolína Schmiedlová si vybojovala postup do štvrťfinále triumfom nad Radkou Zelníčkovou 6:1, 6:3.

"Bol to prvý zápas na novom turnaji, takže som sa do toho musela trošku dostať. Myslím si, že mi dnes dosť pomohol servis a pekne mi to letelo, ešte tam bolo zopár chýb, ale snažím sa hrať odvážnejšie a občas zariskovať viac ako normálne. Teším sa, že dnes som vyhrala, a dúfam, že v ďalšom kole to pôjde ešte lepšie," povedala Schmiedlová.

V piatok ju čaká Romana Čisovská, ktorá postúpila cez osmičku turnaja Lauru Svatíkovú: "Ešte som s ňou nehrala zápas, no často spolu trénujeme a dobre ju poznám. Určite to nebude ľahké, lebo je jedna z najlepších mladých, ktoré máme v NTC a na Slovensku. Určite bude bojovať, verím, že to bude dobrý zápas a budem sa snažiť najlepšie, ako viem."

Chantal Škamlová sa tiež prebojovala do štvrťfinále. Ako štvrtá nasadená hráčka zdolala v úvodnom kole držiteľku voľnej karty Yvonnu Žuffovú v dvoch setoch 6:4, 6:2. Škamlová sa vo štvrťfinále stretne s víťazkou súboja Katarína Kužmová - Anika Jašková.

Ďalšia držiteľka voľnej karty Nina Vargová vyradila pri svojej premiére na turnajoch Peugeot Tennis Tour piatu nasadenú Vivien Juhászovú 6:2 a 7:6 (6). Štrnásťročná hráčka narazí vo štvrťfinále na turnajovú trojku Terezu Mihalíkovú. Tá v prvom kole vyradila Michaelu Kadlečkovú v dvoch setoch 7:5, 6:2.

"Som veľmi šťastná, že som dostala možnosť si na tomto turnaji zahrať a celý dnešný výkon hodnotím pozitívne, lebo to bol naozaj ťažký zápas. Hlavne záver druhého setu, dlhé ťažké výmeny na najväčšom slnku a teple. S Terezou Mihalíkovou sme mali spolu pár dobrých tréningov, takže sa na zajtrajší zápas teším," uviedla pre stz.sk Vargová.

Piešťany Ladies Open 2020

Ženy - dvojhra - 1. kolo

Chantal Škamlová (SR-4) - Yvonna Žuffová (SR) 6:4, 6:2

Timea Jarušková (SR-6) - Eszter Mériová (SR) 6:3, 6:2

Viktória Kužmová (SR-1) - Bianca Behúlová (SR) 6:1, 6:2

Tereza Mihalíková (SR-3) - Michaela Kadlečková (SR) 7:5, 6:2

Nina Vargová (SR) - Vivien Juhászová (SR-5) 6:2, 7:6 (6)

Katarína Kužmová (SR-7) - Anika Jašková 6:2, 6:3

Romana Čišovská - Laura Svatíková (SR-8) 6:2, 6:4

Anna Karolína Schmiedlová (SR-2) - Radka Zelníčková (SR) 6:1, 6:3

