Úspešná slovenská dvojica sa rozišla, dôvodom je tehotenstvo jednej z nich

O účasť v Tokiu už nezabojujú.

24. júl 2020 o 9:51 SITA

BRATISLAVA. Cesty slovenských plážových volejbalistiek Natálie Přidalovej (zaslobodna Dubovcovej) a Andrey Štrbovej sa rozchádzajú.

Elitná reprezentačná dvojica v plážovom volejbale už nebude pokračovať v boji o účasť na olympijských hrách v Tokiu, ktoré pre pandémiu koronavírusu preložili na budúci rok.

Dôvodom sú materské povinnosti 30-ročnej Přidalovej.

O šesť rokov mladšia Štrbová sa vracia k halovému volejbalu, v ktorom bola úspešnou slovenskou mládežníckou reprezentantkou.

Informoval o tom oficiálny portál Slovenskej volejbalovej federácie.

Krásnu kapitolu strieda ešte krajšia

"Dievčatám by sme sa chceli poďakovať za 2,5-ročnú reprezentáciu Slovenska, počas ktorej dosiahli viacero hodnotných výsledkov. Ich rozhodnutie, samozrejme, v plnej miere rešpektujeme a do ďalších rokov kariéry, resp. osobného života im želáme to najlepšie," povedal prezident SVF Martin Kraščenič.

Přidalová hrávala na piesku súťažne od roku 2009, najskôr po boku Dominiky Nestarcovej a od roku 2017 so Štrbovou.

"Jedna krásna a veľmi dlhá kapitola môjho života sa teraz končí, ďalšia ešte krajšia sa začína a veľmi sa na to teším. Ďakujem Andy za to, že sa do toho pustila; bolo úžasné sledovať, aký spravila pokrok a aj my spoločne. S tým, že prišla korona a preložili olympiádu, nič nespravíme. Stali sa veci, ktoré sme nemohli ovplyvniť, no berieme to športovo. Teraz sa už veľmi teším na to, čo príde," uviedla Přidalová na webe svf.sk.

Štrbová sa teší na staronové prostredie halového volejbalu.

"Správa, že Natália čaká prírastok, ma, samozrejme, potešila a jej aj bábätku prajem najmä veľa zdravia. Ja ešte mám športové ambície, takže som sa rozhodla pre návrat do haly. Opäť to skúsim a uvidíme, čo to prinesie. Bude to zmena, ale kolektív v mojom novom tíme je výborný, takže sa na návrat už veľmi teším," povedala Štrbová.

Rojko svoje plány nenaplní

Od jesene 2018 s tímom spolupracovala česká trénerka a bývalá úspešná plážová volejbalistka Lenka Háječková.

"Chcela by som sa poďakovať tímu a manažérovi Milošovi Dubovcovi za príležitosť. Tieto necelé dva roky spolupráce ma posunuli volejbalovo, beachvolejbalovo aj ľudsky opäť o krok ďalej. Naša spolupráca s dievčatami fungovala veľmi dobre, boli to krásne dva roky. Do budúcnosti by som im chcela zaželať veľa šťastia - Natálii blahoželám k založeniu rodiny a Andrei prajem všetko dobré pri návrate do šestkového volejbalu," uviedla Háječková.

K situácii sa vyjadril aj športový riaditeľ SVF Marek Rojko:

"V prvom rade by som chcel povedať, že za tých pár týždňov, počas ktorých som komunikoval s hráčkami aj trénerkou, môžem oceniť korektný a slušný postup a komunikáciu. O situácii ma informovala priamo Natália a úprimne som jej zablahoželal k tejto správe. Je to životná situácia, ktorá k mladým ženám patrí a plne to rešpektujem. Je len škoda, že nemôžem naplniť moje plány s projektom činnosti dvojice, ktorý som plánoval predstaviť v mesiaci august, ako sme boli dohodnutí. Prajem obom hráčkam pevné zdravie a šťastie v súkromnom a pracovnom živote a verím, že aj v nich budú úspešné."

Boli devätnáste na svete

Natália Přidalová a Andrea Štrbová absolvovali spoločný súťažný debut v máji 2017 v rámci švajčiarskej národnej tour v Ženeve, derniéru v septembri 2019 na World Tour Finals v Ríme.

Slovensko dvakrát reprezentovali na majstrovstvách Európy (Holandsko 2018 - 25. miesto, Moskva 2019 - 17. miesto) a raz na majstrovstvách sveta (Hamburg 2019 - 17. miesto).

Dvakrát spoločne získali titul na majstrovstvách Slovenska (2017, 2018). Vo svetovom rebríčku bolo ich maximom 19. miesto z júla 2019.

V máji 2018 získali jedinú spoločnú medailu vo World Tour - v tureckom Mersine na trojhviezdičkovom turnaji vybojovali bronz.

K ich najhodnotnejším spoločným výsledkom patrí 5. miesto z vlaňajšieho päťhviezdičkového turnaja najvyššej kategórie Major vo švajčiarskom Gstaade.