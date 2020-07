Bol v bojovej nálade, tvrdí Klopp. Lampard sa ospravedlnil za vulgarizmy

Tréner Chelsea vybuchol.

24. júl 2020 o 17:54 TASR

LONDÝN. Tréner futbalistov londýnskej Chelsea Frank Lampard ľutuje svoj slovník zo stredajšieho stretnutia Premier League s FC Liverpool (3:5).

Video na sociálnych sieťach ukázalo jeho slovný výbuch smerom k lavičke čerstvého anglického majstra, ktorý zakončil vulgarizmom.

Lampard namieril svoj hnev najmä na liverpoolskeho asistenta trénera Pepa Lijndersa.

"Videl som video a čo sa týka slov, ktoré som použil, mrzí ma to. Neospravedlňujem sa však za oduševnené bránenie môjho tímu. Mohlo som to zvládnuť trocha miernejšie," citovala Lamparda agentúra DPA.

Kouč hostí po zápase údajne nazval domácich "arogantnými," čo považoval za neadekvátne jeho náprotivok Jürgen Klopp.

"Nie sme arogantní. Frank bol v bojovnej nálade, čo rešpektujem. V takej situácii môže povedať, čo chce, sú to čisté emócie. Chcel vyhrať a zabezpečiť si účasť v Lige majstrov, ale musí si uvedomiť, že nie je v poriadku, ak takto hovorí aj po záverečnom hvizde. Je mladý tréner, no mal by sa to naučiť. Teraz to už je uzavretá kapitola," povedal Klopp.