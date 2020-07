Dohrá sa v decembri. MLS plánuje reštart v auguste

Momentálne hrajú tímy turnaj MLS je spať.

25. júl 2020 o 9:58 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

MIAMI. Predstavitelia zámorskej futbalovej MLS plánujú na koniec augusta reštart súťaže. Šampión ligy by mal byť známy v decembri.

Súvisiaci článok MLS sa začala protestom proti rasizmu, do zápasov zasiahnu aj Slováci Čítajte

MLS prerušili pre pandémiu koronavírusu v marci v čase, keď mali tímy na svojom konte dve stretnutia.

Od júla sa hrá turnaj MLS je späť na Floride, ktorého zápasy základnej časti sa do regulárnej sezóny započítavajú, no play off už nie. Vo vyraďovacej časti bojujú mužstvá o miestenku v Lige majstrov CONCACAF.

Po skončení turnaja najneskôr 11. augusta by mala MLS ešte v ten istý mesiac pokračovať.

V základnej časti by tímy mali odohrať ďalších 15 až 18 zápasov a na záver opäť play off. Správu priniesla agentúra AFP.