Vdova po zosnulom 25-ročnom hokejistovi pripravila prekvapenie hráčom Edmontonu

Colby Cave zomrel v apríli.

25. júl 2020 o 11:14 SITA

EDMONTON. V sobotu sa skončí tréningový kemp pred reštartom sezóny v NHL aj pre hokejistov Edmontonu Oilers.

A partia okolo charizmatického kapitána Connora McDavida sa môže tešiť na špeciálny darček. Pripravila ho pre hráčov Emily Caveová, vdova po nedávno zosnulom útočníkovi Oilers Colbym Caveovi.

Niekdajší hráč Edmontonu a Bostonu zomrel 11. apríla v nemocnici v Toronte vo veku 25 rokov na následky krvácania do mozgu.



Emily nebude môcť ísť osobne za hráčmi, keďže to nepovoľujú prísne zdravotné protokoly NHL v súvislosti s bojom proti koronavírusu. Na svojich miestach v šatni si však nájdu malý darček plus sprievodný list.

"Je to spôsob, akým sa im chcem poďakovať. Popriať im veľa šťastia a ubezpečiť ich, že Colby je hrdý na svojich spoluhráčov a bratov a už sa nemôžeme dočkať, kedy im budeme môcť fandiť v play-off," uviedla Emily Caveová.

"Iba kapitán Connor McDavid a tréner Dave Tippett vedie, o čo presne ide. Nie je to nič veľké, skôr malé, čo sa im zmestí do ich oddelenia v šatni a môžu to nosiť každý deň," doplnila Caveová.



V sobotňajšom tréningovom zápase budú mať všetci hráči Oilers na sebe dres s číslom 12 na počesť svojho nedávno zosnulého kamaráta. Neskôr tieto dresy vydražia a peniaze poputujú na Fond venovaný pamiatke Colbyho Cavea.

"Bude to pre mňa vzrušujúce ešte raz vidieť číslo 12 v akcii," podotkla Caveová.



Tréner Tippett má už v mysli blížiacu sa sériu predkola play-off proti Chicagu, ktorá sa začne 1. augusta. Ešte predtým si však rád pripomenie nedávneho zverenca, ktorý odohral v NHL 67 zápasov a nazbieral v nich 9 kanadských bodov.

"Bude to prejav rešpektu voči nemu a jeho rodine. Myslím si, že hráči sa na to tešia. Vážime si všetko, čo Colby priniesol do tohto tímu.

Jeho spoluhráči cítia, že takouto charitatívnou formou môžu pomôcť dobrej veci a je to pre nich zmysluplné," uviedol Tippett.