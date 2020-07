Fotil sa bez rúška. Futbalistovi hrozí trest

Zrejme dostane peňažný trest.

25. júl 2020 o 11:52 SITA

PEKING. Brazílsky futbalista Ricardo Goulart v službách čínskeho tímu Che-pej China Fortune čelí možnému trestu za to, že sa nechal odfotografovať s fanúšikmi bez toho, aby mal prekrytú tvár rúškom alebo šatkou.

Informovala o tom agentúra Sin-chua.



Dvadsaťdeväťročný útočník, ktorý predtým hrával v Taliansku, sa v meste Su-čou na východe krajiny pripravoval na prvý zápas nového súťažného ročníka.

Tím Che-pej čaká v nedeľu úvodný duel o päť mesiacov posunutej sezóny čínskej najvyššej súťaži proti Š'-ťia-čuang.

"Zrejme dostane pokutu a dôrazné varovanie, väčší trest v podobe suspendácie ho zatiaľ zrejme minie," napísala čínska agentúra. Výšku možného trestu nezverejnili.



Najvyššia čínska futbalová súťaž sa mala začať už koncom zimy, napokon jej štart nastane až počas posledného júlového víkendu. Odklad spôsobila pandémia koronavírusu, ktorá sa do celého sveta rozšírila práve z Číny.

A chýbať pri tom nebude ani kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík. Opora tímu Ta-lien I-fang je v Číne už štyri mesiace. Jeho tím začne v nedeľu proti Šan-tung Lu-neng.

"Som tu od 19. marca, je to teda už pár mesiacov. Sezóna v čínskej futbalovej lige bude netradičná. Bude sa hrať vo dvoch skupinách po osem tímov. Tá naša u nás v Ta-liene.

Pred zápasmi budeme všetci zatvorení v hoteli. Pôjde to dookola: tréningy, zápasy, hotel, tréningy, zápasy, hotel.

Bude to tak do konca základnej časti, teda do 28. septembra. Potom by mala nasledovať vyraďovacia časť,“ prezradil priamo z Číny Marek Hamšík, cituje ho jeho oficiálny web.