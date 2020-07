Tóth bol zdolaný na domácej scéne, nestačil na kolegu. Bolo to kto z koho, vraví Úradník

Tóth súperovi po pretekoch gratuloval.

25. júl 2020 o 17:45 TASR

KOŠICE. Matej Baluch z AŠK Slávia Spišská Nová Ves si v 2. kole slovenskej atletickej ligy v Košiciach výrazne zlepšil osobné maximum.

Bronzový prekážkar z vlaňajších juniorských MS zvíťazil v sobotu na 400-metrovej trati časom 50,74 sekundy, svoj osobák zlepšil o 52 stotín.

Zverenec trénerov Edmunda a Igora Kováčovcov sa v slovenských historických tabuľkách posunul na 5. miesto za Kuceja (48,94), M. Kučeru (49,08), Lopuchovského (49,92) a Holúbeka (50,18), informoval web atletika.sk.

"Z behu mám celkom dobrý pocit, do siedmej prekážky mi vyšlo všetko a ani nefúkalo," zhodnotil Baluch svoj výkon pre ofiicálny portál Slovenského atletického zväzu (SAZ): "Čas ma nepochybne veľmi potešil, no to, čo nasleduje od siedmej prekážky, musíme ešte lepšie natrénovať."

Článok pokračuje pod video reklamou

V chôdzi na 5000 m uspel Miroslav Úradník, ktorý si zároveň zlepšil osobný rekord na 19:39,36 min a zdolal aj olympijského víťaza z Ria de Janeiro 2016 na 50 km Mateja Tótha (19:47,80), ktorý si takmer o 7 sekúnd zlepšil sezónne maximum z 1. kola ligy.

Tóth: Uberám sa správnym smerom

Súvisiaci článok Tóth obsadil až šieste miesto. Chodcom roka sa stal premiérovo Úradník Čítajte

"Z víťazstva i času mám veľmi dobrý pocit. Začali sme rozumne, s Maťom sme si vzájomne pomáhali a v závere to bolo už len kto z koho. V poslednom kiláku som do toho dal všetkom a Maťovi som ušiel.

Už dávnejšie som si veril, že ho môžem na päťke zdolať, vyšlo to dnes. Som šťastný, že som si zlepšil osobný rekord, ale chcel som ísť o trošičku rýchlejšie - na úrovni 19:30," uviedol Úradník pre portál atletika.sk.

Tótha triumf svojho sparingpartnera neprekvapil a úspech mu doprial: "Už v Dubnici som vedel, že je na tom rýchlostne lepšie ako ja, čo však potvrdil až dnes.

Vzájomne sme si pomáhali, no v závere som mu už nestačil. Gratulujem mu k víťazstvu. Mne sa išlo podobne ako v prvom kole, o pár sekúnd som sa zlepšil, takže sa uberám správnym smerom. Verím, že v tréningoch sa s Mirom vzájomne potiahneme a v ďalšom kole budeme obaja znova rýchlejší."

Volko chýbal kvôli zraneniu

V ženskom kladive Martina Hrašnová posunula v záverečnom šiestom pokuse sezónne maximum z úvodného ligového kola v Dubnici o 69 cm na 69,80 m.

Zlepšil sa aj jej klubový kolega z banskobystrickej Dukly Marcel Lomnický. Piaty z OH 2016 v Riu si sezónne maximum zlepšil o 2,57 m na 73,89 m.

Najrýchlejší v mužskej stovke pri absencii zraneného Jána Volka boli junior Tomáš Matuščák a Miroslav Marček, obaja dosiahli čas 10,89. Ženskú stovku vyhrala nádejná Viktória Forsterová za 11,97 pred Ivetou Putalovou (12,01).

Osemstovku žien ovládla suverénne Gabriela Gajanová za 2:05,59 min, v druhom štarte v tejto disciplíne v roku 2020 si sezónne maximum z českej extraligy zlepšila o 1,49 s a k osobáku 2:11,89 min potiahla Dubničanku Sophiu Zápotočnú.

Na slovenské pomery sa nezvyčajne veľa žien - až osem - dostalo v jednom behu pod 2:20 min.