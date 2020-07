Svojich súperov zdolali bez problémov. Horanský a Klein si zmerajú sily vo finále

Andrej Martin nemal proti Kleinovi šancu.

25. júl 2020 o 19:16 TASR

PIEŠŤANY. Piaty nasadený Lukáš Klein zdolal v sobotnom semifinále dvojhry na tenisovom turnaji HSC Cup v Piešťanoch jednotku podujatia Andreja Martina 6:2, 6:3. Vo finále sa stretne s Filipom Horanským, ktorý si poradil s Alexom Molčanom 6:3, 6:1.

Víťazovi predošlého turnaj Privatbanka Open Molčanovi duel nevyšiel, v prvom sete síce držal so súperom krok, ale v piatej hre stratil podanie, kým Horanský si udržal stopercentnú bilanciu a dobrý výkon potvrdil, keď premenil hneď prvý setbal.

Druhý set bol jednoznačne v réžii Horanského, po dvoch brejkoch viedol už 4:0. Molčanovi sa podarilo už iba skorigovať na 1:5, brejkbal v siedmom geme nevyužil, a tak Horanský za 67 minút postúpil do finále.

Pre Horanského to bude prvé finále v rámci Peugeot Tennis Tour 2020. "S Alexom trénujeme dosť často, takže je to vždy zložitejšie hrať proti niekomu, koho veľmi dobre poznám, dokonca máme aj rovnakého trénera. Mne ten zápas vyšiel na výbornú, Alex trochu kazil, ale z moje strany to bol solídny výkon," povedal Horanský pre web stz.sk.

Druhé semifinále začalo s výrazným oneskorením pre výdatný dážď. Obaja hráči si držali svoje podanie až do šiestej hry, keď Klein premenil tretí brejkbal, ktorý potvrdil čistou hrou. Za stavu 5:2 viedol 40:0, Martin zabojoval, no súper na štvrtý pokus dotiahol set do víťazného konca.

V druhom sete sa dostal Martin do vedenia 2:1, keď zlomil Kleinov druhý servis, výhodu však nevyužil a vzápätí nechal súpera vyrovnať.

Kľúčový moment nastal v ôsmom geme, keď Klein opäť získal brejkbal a následne bez komplikácii spečatil postup do finále.

HSC Cup Piešťany

Semifinále - dvojhra

Lukáš Klein (SR-5) - Andrej Martin (SR-1) 6:2, 6:3

Filip Horanský (SR-2) - Alex Molčan (SR-4) 6:3, 6:1