Kapitán tímu vyrobil trapas, pri preberaní trofeje rozbil majstrovský pohár

Neskôr sa ospravedlnil.

26. júl 2020 o 7:39 (aktualizované 26. júl 2020 o 7:39) TASR

MOSKVA. Kapitán futbalistov Zenitu Petrohrad Branislav Ivanovič bude mať na sobotné finále Ruského pohára zrejme zmiešané spomienky.

Na jednej strane síce doviedol svojich spoluhráčov k triumfu nad Chmiki (1:0), no zo získaného pohára sa jeho mužstvo príliš dlho netešilo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako kapitán mal Ivanovič právo zdvihnúť trofej ako prvý. Tak sa aj stalo a spočiatku prebiehali oslavy klasickým spôsobom.

Potom však Ivanovič zdvihol pohár nad hlavu, ten sa mu vyšmykol, spadol na zem a rozbil sa.

"OK, všetci ste o tom počuli, podarilo sa nám robiť trofej z Ruského pohára. Chceli by sme sa za to ospravedlniť," citovala agentúra AFP stanovisko Zenitu Petrohrad, ktorý v tejto sezóne získal double.