VAR im zobral štyri góly. Tréner tímu napriek tomu technológiu obhajuje

Tréner Neapola sa vyjadril k Lobotkovi.

26. júl 2020 o 10:32 TASR

NEAPOL. Súboj tabuľkových susedov v talianskej Serie A zvládli lepšie futbalisti Neapola, ktorí si v sobotu doma poradili so Sassuolom 2:0.

Hráči hostí síce štyrikrát rozvlnili sieť, ale žiaden z gólov neplatil, pričom trikrát ich radosť zmaril VAR.

Na oboch stranách sa predstavili Slováci, celý duel v svetlomodrom drese odohral Stanislav Lobotka, Lukáš Haraslín nastúpil za Sassuolo od 83. min.

Neapol už na domácej scéne dohráva sezónu bez výraznejšieho tlaku. Ako víťaz Talianskeho pohára má účasť v Európskej lige istú, s AS Rím a AC Miláno už súperí iba o umiestnenie a piatu priečku v tabuľke.

De Zorbi: VAR slúži každému

Sassuolu naopak júlové zápasy nevyšli, v posledných štyroch dueloch nazbieralo iba dva body a vycúvalo z boja o Európu. Z "gólu" sa v drese Sassuola tešili dvakrát Filip Djuričič a raz Domenico Berardi i Francesco Caputo, na konte "zeleno-čiernych" však napokon po zápase svietila v kolónke gólov nula.

Trénera Sassuola Roberto De Zerbiho tento fakt nijako nerozladil. "VAR urobil futbal lepším. Ani mrzutosť zo štyroch neuznaných gólov tento môj názor nezmení. VAR slúži každému, niekedy vezme, inokedy dáva," povedal De Zorbi pre televíziu DAZN.

Stanislav Lobotka v predchádzajúcom zápase proti Parme prišiel na trávnik až v závere namiesto Nemca Diega Demmeho, tentokrát odohral celý duel. Gattuso však zatiaľ žiadneho z dvojice spomenutých defenzívnych stredopoliarov nepreferuje.

Lobotka s Demmem sú veľmi odlišní

"Lobotku aj Demmeho sme priviedli do tímu, pretože majú rozdielne charakteristiky a ponúkajú nám viaceré alternatívy. Sú to veľmi odlišní hráči," prezradil Gattuso, ktorého potešilo víťazstvo, no nezabudol poukázať na nedostatky v efektivite.

"Už po prvom polčase sme mali mať troj-štvorgólový náskok. Zápasy sa môžu zmeniť, tak ako ten náš proti Parme, v ktorom sme hrali do prestávky hrozne a potom sa to zlepšilo. Musíme sa preto naučiť dávať góly."

"Partenopei" sa už sústreďujú na Ligu majstrov, 8. augusta ich čaká v Barcelone osemfinálová odveta. V prvom zápase doma proti katalánskemu veľkoklubu remizovali 1:1.

"Proti Barcelone nemôžeme urobiť najmenšiu chybu. Oni sú schopní dostať sa do pološance a vymietnuť z nej horný roh brány. Budeme sa musieť maximálne sústrediť, rozmýšľať a správne pokrývať priestor," vyhlásil Gattuso.