Liverpool Alissonovi neodporúča ísť domov. Nešiel by som, ani keby som mohol, vraví brankár

Predstavovalo by to veľké riziko.

26. júl 2020 o 11:06 SITA

LIVERPOOL. Čerstvý anglický futbalový šampión FC Liverpool zakončí vydarený ročník 2019/2020 nedeľňajším duelom 38. kola Premier League na trávniku Newcastlu United.

Hráči "The Reds" si po ňom doprajú krátke voľno, nie všetci sa však dostanú domov. Brankár Alisson Becker dostal od klubu odporúčanie, aby momentálne necestoval do rodnej Brazílie.

V najväčšom juhoamerickom štáte aktuálne vyčíňa pandémia koronavírusu. Brazília má po USA druhý najvyšší počet prípadov ochorenia COVID-19, v súčasnosti už vyše 2,3 milióna.

Príchod do Liverpoolu ho zmenil

"Predstavitelia klubu tak pravdepodobne urobili preto, že pandémia v Brazílii je na vrchole. Teraz by som tam však nešiel, aj keby som mohol. Pre moju rodinu by to predstavovalo veľké riziko. Predtým, ako pôjdeme navštíviť najbližších, počkáme, kým sa situácia zlepší," uviedol 27-ročný gólman pochádzajúci z brazílskeho štátu Rio Grande do Sul.

Prítomnosť niekdajšieho brankára AS Rím a Internacionalu Porto Alegre pomohla Liverpoolu v uplynulej sezóne získať "ušatú trofej" pre víťaza Ligy majstrov a v tej aktuálnej po dlhých 30 rokoch aj majstrovský titul v anglickej lige.

"Keď som prišiel do klubu, bol som posadnutý víťazstvom v Lige majstrov. Avšak, od chvíle, keď som vstúpil do liverpoolskej šatne, sa to u mňa zmenilo. Pochopil som dôležitosť triumfu v Premier League.

Naši fanúšikovia po ňom veľmi túžili, čakanie na ligovú trofej ich doslova mučilo. A tak sa mojou novou posadnutosťou stala túžba ukončiť toto čakanie," dodal.

Dúfa v dodatočné oslavy

Alissona Beckera po spečatení majstrovského titulu mrzela jediná vec. Chcel si oslavy vychutnať spoločne s tisíckami priaznivcov "LFC".

"Veľmi rád spomínam na to, ako sme s fanúšikmi oslavovali vlaňajšie víťazstvo v Lige majstrov. Bolo to niečo neuveriteľné, zišlo sa vtedy takmer milión ľudí.

Tentoraz to takto nebude, ale dúfajme, že príde správny čas a budeme to môcť dodatočne osláviť aj s našimi fanúšikmi. Verím, že čoskoro sa zlepší situácia ohľadne vývoja vakcíny a život sa vráti do normálu," zaželala si brankárska jednotka brazílskej reprezentácie.