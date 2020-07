Odveta City proti Realu je v ohrození, Briti vyradili Španielsko zo zoznamu bezpečných krajín

Futbalisti by mali ísť do karantény.

26. júl 2020 o 14:07 SITA

BRATISLAVA. Odvetné stretnutie osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 medzi anglickým tímom Manchester City a čerstvým španielskym šampiónom Realom Madrid sa možno neuskutoční v súlade so schváleným plánom na dokončenie európskych pohárových súťaží.

Zápas sa má uskutočniť v piatok 7. augusta na manchesterskom Etihad Stadium, britská vláda však počnúc nedeľou 26. júla nariadila povinnú 14-dňovú karanténu pre všetky osoby, ktoré pricestujú do Veľkej Británie zo Španielska.

V samotnom Španielsku v ostatných dňoch evidujú nárast prípadov ochorenia COVID-19. Veľká Británia túto krajinu v sobotu vyradila zo zoznamu bezpečných destinácií a zaviedla pre ľudí prichádzajúcich zo Španielska spomenutú dvojtýždňovú izoláciu.

Španielsko potvrdilo vo štvrtok aj piatok vyše 900 nových prípadov nákazy denne a zdravotnícke úrady varujú, že krajina môže smerovať k "druhej vlne" infekcií, ktorej príchod experti predpovedali na chladnejšie mesiace.



Európska futbalová únia (UEFA) situáciu pozorne monitoruje. Ak by sa stretnutie Manchester City - Real Madrid nemohol uskutočniť na anglickej pôde, podľa webu denníka AS by sa mohlo hrať v portugalskom Lisabone, kde sa následne uskutoční štvrťfinále, semifinále a finále tohtosezónnej edície kontinentálneho pohára číslo jeden. Angličania majú opačný názor.

Podľa nich by sa duel mohol bez problémov odohrať v Manchestri, nakoľko táto športová udalosť by v súvislosti s karanténnym opatrením mohla dostať výnimku. Prvý zápas spomenutej konfrontácie sa koncom februára v Madride skončil víťazstvom hostí 2:1.