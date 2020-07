Organizátori sú rozčarovaní. Svetová dvojka napokon na turnaj do Palerma nepôjde

Do karantény by nemusela ísť.

26. júl 2020 o 15:59 TASR

PALERMO. Rumunská tenistka Simona Halepová sa odhlásila z nadchádzajúceho turnaja WTA v Palerme.

Ako dôvody uviedla zhoršujúcu sa koronavírusovú situáciu v jej rodnej krajine a nové opatrenia proti šíreniu nákazy, ktoré čerstvo prijalo talianske ministerstvo zdravotníctva.

Prvý turnaj po piatich mesiacoch

"Vzhľadom na množiace sa prípady koronavírusu v Rumunsku a moje obavy ohľadom medzinárodného leteckého cestovania som dospela k ťažkému rozhodnutiu a odhlásila som sa z turnaja v Palerme.

Chcela by som sa poďakovať riaditeľovi podujatia a talianskemu ministerstvu zdravotníctva za všetko úsilie, ktoré smerom k môjmu štartu vyvinuli," uviedla na twitteri súčasná druhá hráčka svetového rebríčka.

Ladies Open v Palerme bude prvý ženský profesionálny turnaj po takmer päťmesačnej koronavírusovej prestávke, štartuje 3. augusta.

Dvojnásobná grandslamová víťazka prisľúbila organizátorom svoju účasť už dávnejšie, na Sicílii mala byť hlavnou favoritkou na titul.

Jej plány ale zmenili nárast prípadov nákazy v rodnej krajine a nové opatrenie talianskeho ministra zdravotníctva Roberta Speranzu, podľa ktorého ľudia prichádzajúci do Talianska z Rumunska a Bulharska budú musieť ísť na štrnásť dní do karantény.

V nedeľu Halepovej manažérka Virginia Ruziciová informovala organizátorov v Palerme o neúčasti bývalej svetovej jednotky.

Šéf turnaja je rozčarovaný

"Tá správa nás naplnila ľútosťou. Halepovej tímu sme do detailov vysvetlili, že profesionálne hráčky nemusia ísť do karantény. No dali nám vedieť, že už sa rozhodli. Mrzí nás to, sme z toho rozčarovaní," citovala agentúra AP riaditeľa turnaja Oliviera Palmu.

Ten prezradil, že regionálny minister zdravotníctva predtým upozornil Halepovú, že profesionálni športovci sa nemusia podriadiť prijatému vládnemu nariadeniu.

Podujatie sa podľa Palmu bude konať za prísnych hygienických podmienok. Všetky hráčky sa pred odletom do Palerma podrobia testom na Covid-19, ďalšie kontroly budú nasledovať po prílete a potom po štyroch dňoch.

Pri jej neúčasti sa z najlepšej svetovej dvadsiatky predstavia v Palerme už len štyri hráčky - Britka Johanna Kontová (14. vo svetovom rebríčku), Chorvátka Petra Martičová (15), Češka Markéta Vondroušová (15) a Maria Sakkariová z Grécka (20).