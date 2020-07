Slovenský brankár skončil v kempe NY Rangers, neodletí s tímom do Toronta

Klub pred odletom zúžil káder.

27. júl 2020 o 8:16 TASR

NEW YORK. Slovenský hokejista Adam Húska neodcestuje s tímom New York Rangers do Toronta, kde americký klub dokončí sezónu NHL.

Tréneri Rangers pred cestou do "hub city" zúžili káder a 23-ročný brankár sa na súpisku nezmestil.

V prípravnom kempe okrem neho skončili aj krídelník Micheal Haley a obranca K'Andre Miller.

Informoval o tom webový portál blueshirtbanter.com.

Rangers si v nominácii do Toronta nechali 30 hráčov - troch brankárov, deväť obrancov a osemnásť útočníkov.

V predkole play off Východnej konferencie narazia na Carolinu Hurricanes. Reštart sezóny NHL je naplánovaný od soboty 1. augusta.