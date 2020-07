Nikto starší to nedokázal. Vardy sa stal najlepším strelcom Premier League

O jeden gól prekonal Aubameyanga.

27. júl 2020 o 11:29 SITA

BRATISLAVA. Jamie Vardy sa s 23 gólmi stal laureátom ocenenia Zlatá kopačka pre najlepšieho strelca Premier League v sezóne 2019/2020.

Útočník Leicesteru City o jeden gól prekonal gabonského kanoniera Arsenalu Pierra-Emericka Aubameyanga a tiež Dannyho Ingsa zo Southamptonu. Zároveň sa stal vo veku 33 rokov najstarším oceneným.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spoza šestnástky skóroval iba raz

Tesné víťazstvo si udržal napriek tomu, že neskóroval v poslednom kole Premier League.

Súvisiaci článok Obrovská pocta. Dúbravku vyhlásili za najlepšieho hráča Newcastlu Čítajte

Jeho Leicester prehral doma s Manchestrom United 0:2 a skončil v tabuľke piaty. Zdolaný tím si zahrá v skupinovej fáze Európskej ligy.

Až 22 gólov dosiahol najlepší strelec Premier League zvnútra šestnástky a iba jeden pridal spoza šestnástky.

Zaujímavé je aj to, že len štyri razy rozvlnil sieť gólom z pokutového kopu a tri góly pridal hlavou.

O niečo lepšiu má Vardy pravačku, s ktorou dosiahol 11 gólov. S ľavou nohou trafil do súperovej siete deväťkrát.

Rodgers: Vardy má skvelú mentalitu

Vardy je deviaty Angličan, ktorý su vybojoval Zlatú kopačku v najvyššej domácej súťaži.

V predchádzajúcej sezóne sa o honor podelilo duo z Liverpool FC Sadio Mané - Mohamed Salah, plus už spomenutý ďalší Afričan Aubameyang, všetci dosiahli po 22 gólov.

"Je to úžasné individuálne ocenenie. Bez jeho gólov aj celkovej kvality by sme neboli tam, kde sme. Je radosť s ním pracovať, lebo má skvelú mentalitu. Toto veľké vyznamenanie si zaslúži a všetci v tíme mu to prajeme," povedal tréner Brendan Rodgers na adresu rodáka zo Sheffieldu, cituje ho BBC.

Napriek nesporne skvelej sezóne 2019/2020, ešte lepšiu zažil Vardy pred štyrmi rokmi.

V podaní Leicesteru bola šokujúco majstrovská a Vardy k tomu prispel 24 gólmi. Napriek tomu vtedy korunu kráľa strelcov nezískal, tromfol ho Harry Kane s 25 gólmi.