Slováci boli Čechmi deklasovaní. Petrovický však hovorí len o malých chybyčkách

Mladí reprezentanti dostali dokopy 13 gólov.

28. júl 2020 o 10:52 SITA

Tréner reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia hráčov do 20 rokov nemá za sebou najvydarenejší štart sezóny 2020/2021. V druhej polovici júla totiž prehrala všetky tri prípravné zápasy s rovesníkmi z Česka - postupne 2:6, 0:4 a 1:3.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pod vedením trénera Róberta Petrovického mladí Slováci robili chyby a domáci ich za ne trestali.

Súvisiaci článok Tri zápasy, tri prehry. Slováci podľahli Čechom aj v poslednom stretnutí Čítajte

"V prvom zápase sme boli do polovice vyrovnaný súper, ale potom sme spravili nejaké chybičky. V druhom to bolo podobné a v treťom to isté, stále tam boli malé chyby," zhodnotil hlavný kouč všetky tri stretnutia v Brne podľa webu HockeySlovakia.sk.

Petrovického však potešilo, že po dlhej pauze mali Slováci možnosť odohrať súboje na ľade.

"Po všetkom zrušenom v jari sme radi, že sme tieto tri zápasy odohrali. Výsledkovo sme nespokojní, ale súper mal svoju kvalitu. Vieme, kam sa musíme posunúť, aby sme mohli konkurovať. Teraz sa pozeráme do budúcnosti," poznamenal.



Ďalšia spoločná akcia čaká na juniorskú reprezentáciu SR v druhej polovici augusta. Po kempe v Žiari nad Hronom a Bratislave absolvujú Slováci turnaj v Hodoníne.

"Konanie podujatia bude závisieť od vývoja situácie ohľadom pandémie koronavírusu v danom termíne," informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).