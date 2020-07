Hviezdy NHL sú v bubline. Priniesli si gitary aj vlastné vankúše

Ako bude vyzerať život hokejistov počas play off.

28. júl 2020 o 14:52 Marián Szűcs

Príchod hokejistov do bubliny v Toronte. (Zdroj: NHL)

BRATISLAVA. Stovky najlepších hokejistov planéty sú už v nej. V bubline, akú ešte nikdy nezažili. V bubline, o akej by možno vedeli rozprávať hráči Sovietskeho zväzu z čias legendárneho trénera Viktora Tichonova.

Nikto by nepovedal, že niečo také sa môže opakovať v Amerike v 21. storočí.

Pandémia však učí svet novým poriadkom. A platí to aj pre hokej.

Vyše 700 hokejistov z 24 tímov NHL žije od nedele odrezaných od sveta. Ich životný priestor sa zúžil na hotel, štadión a tréningové klzisko. Nič viac. To je bublina, ktorú nemôžu opustiť.

Bude to zrejme najbizarnejšie play off v histórii NHL.

„Ale nie je to Alcatraz,“ s úsmevom odmietol prirovnanie k známemu väzeniu slovenský útočník Tomáš Tatar v rozhovore pre zámorské médiá.

Hokej v čase pandémie

Ústup pandémie koronavírusu je v Severnej Amerike stále v nedohľadne, preto sa vedenie ligy snaží hokejistov čo najviac izolovať a minimalizovať riziko nákazy.

“ Bude to iné než čokoľvek, čo sme dosiaľ zažili. Trochu mi to pripomína detstvo, keď sme chodili na turnaje. „ Brad Marchand, útočník Bostonu

Súčasťou prevencie je časté testovanie na ochorenie Covid-19. Len minulý týždeň, teda tesne pred odchodom do bubliny, podstúpili hokejisti vyše 4200 testov. Vedenie NHL si odfúklo – všetky boli negatívne (týždeň pretým boli dva pozitívne prípady).

V bublinách budú hráčov aj ďalších členov jednotlivých tímov testovať každý deň.

Aj to je cena za to, aby NHL mohla aspoň v provizórnom formáte dohrať sezónu. Základnú časť súťaže prerušili 12. marca. A napokon ju ani nedohrali. Liga vyvrcholí netradičným play off, v ktorom sa predstaví 24 z celkovo 31 tímov NHL.

Sú s tým spojené nemalé výdavky, ale aj aspoň aké-také príjmy za televízne prenosy, ktoré pomôžu znížiť stratu ligy v tejto sezóne.

Monitory, gitary, vankúše

Bubliny sú dve – jedna v Toronte pre tímy z Východnej konferencie a druhá v Edmontone pre tímy zo Západnej konferencie. Boje o Stanleyho pohár teda bude hostiť Kanada, kde je situácia s pandémiou oveľa priaznivejšia ako v USA.

Pre niektorých hokejistov potrvá život v bubline dva týždne. Pre hráčov dvoch najlepších tímov však aj viac ako dva mesiace. Problém je, že nikto nevie, do ktorej skupiny sa zaradí.

Aj preto bolo pred hotelmi, v ktorých budú hráči bývať, vidieť úsmevné scénky.