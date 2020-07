Vandas ako plavčík, zachráni všetko. Poprad oznámil podpis zmluvy kreatívne

Michael Vandas predĺžil zmluvu.

28. júl 2020 o 21:46 TASR

POPRAD. Slovenský hokejový útočník Michael Vandas bude v nasledujúcom súťažnom ročníku pokračovať v HK Poprad. Tipsportligový klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

"Minulú sezónu som sa cítil dobre, mali sme veľké šance na úspech a myslím si, že tento rok budú ešte väčšie. Verím, že si to všetci uvedomia a spravíme úspech," povedal odchovanec "kamzíkov".

Dvadsaťdeväťročný krídelník absolvoval kompletný ročník pod Tatrami naposledy v sezóne 2012/2013.

Súvisiaci článok Mráz: Široký nás nebral za súpera v hokeji, my jeho v stavebníctve Čítajte

"Vtedy sa nám hralo veľmi dobre, išlo to s ľahkosťou a darilo sa nám. Určite by som chcel aj tento ročník ostať celý. Verím, že to všetko bude klapať. Vedenie robí pre to maximum a my sa budeme chcieť za to odvďačiť," povedal 26-násobný slovenský reprezentant.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podpis novej zmluvy, rovnako ako pri predchádzajúcich hráčoch, oznámil Poprad prostredníctvom videa na sociálnych sieťach. Vandas sa vo svojej časti zahral na plavčíka. "Wow, tu sa je na čo pozerať. Škoda, že musím ísť trénovať," vraví počas "služby" na kúpalisku.

V podobnom štýle Poprad oznámil aj predĺženie zmluvy s holandským obrancom Dalhuisenom.

Vandas odštartoval kariéru v materskom Poprade. Následne sa na štyri sezóny presunul do Vítkovíc, v Česku si zahral aj v Litvínove.

Po anabázach vo Zvolene a Slovane Bratislava sa vrátil do Popradu. V jeho drese nastúpil v predčasne ukončenom ročníku na 36 duelov s bilanciou 25 bodov (11+14).

Celkovo má na konte 299 extraligových štartov, v ktorých nazbieral 201 bodov (81+120).