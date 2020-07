Titul budú oslavovať pred prázdnym hľadiskom. NBA sa reštartuje na Floride

Favoritmi na víťazstvo sú Lakers a Milwaukee.

29. júl 2020 o 12:05 TASR

WASHINGTON. V piatok ráno SELČ bude po vyše štvormesačnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu pokračovať basketbalová NBA.

Na úvod si zmeria sily New Orleans s Utahom a Los Angeles Lakers nastúpia v súboji dvoch najlepších tímov Západnej konferencie proti mestskému rivalovi Clippers.

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky zápasy sa budú hrať pred prázdnym hľadiskom v uzavretom komplexe v Orlande na Floride. Reštart súťaže sa bude týkať iba 22 najlepších tímov z celkovej tridsiatky.

Každé mužstvo odohrá osem duelov základnej časti.

Tímy odohrajú iný počet zápasov

Súvisiaci článok Hráč NBA povedal, že ide na pohreb. Objavil sa však v pánskom klube Čítajte

Do play off tradične postúpi osem najlepších z každej konferencie, no šancu bude mať výnimočne aj ešte jeden účastník. Ak po dueloch základnej časti bude mať deviaty tím odstup maximálne štyri stretnutia od ôsmeho, bude sa hrať takzvané play in.

Kluby na ôsmej a deviatej priečke odohrajú maximálne dva zápasy. Ak bude chcieť horšie postavené mužstvo postúpiť do play off, musí vyhrať oba, ôsmemu tímu stačí jedno víťazstvo.

V čase prerušenia súťaže 12. marca bola situácia v oboch konferenciách odlišná.

Na východe sa už zreteľne črtala postupová osmička. V hre preto zostalo pre zvyšok sezóny iba deväť tímov.

Situácia v Západnej konferencii je oveľa dramatickejšia, o titul bojuje ešte trinástka klubov.

Po skončení základnej časti nebudú tentokrát pri zhodnej bilancii mužstiev v tabuľke rozhodovať vzájomné zápasy, pretože každý klub bude mať na svojom konte odlišný počet stretnutí. Rozhodujúcim kritériom bude percentuálna úspešnosť.

Favoritom sú Lakers a Milwaukee

Vedúci tím NBA je Milwaukee Bucks, ktorý sníva o svojom druhom titule v histórii a prvom od roku 1971.

Ak by najlepšie mužstvá oboch konferencii nadviazali na svoju formu z obdobia pred prestávkou, vo finále by hráči z Wisconsinu nastúpili proti Los Angeles Lakers a hrala by sa takzvaná séria Kareema Abdula-Jabbara.

Najlepší strelec histórie obliekal počas svojej kariéry práve dresy týchto dvoch klubov, s Milwaukee získal svoj prvý titul a v Los Angeles pridal ďalších päť.

Fanúšikovia súťaže tiež očakávajú veľký súboj lídra Lakers LeBrona Jamesa a úradujúceho šampióna ligy Kawhiho Leonarda, ktorý po prestupe z Toronta do Clippers zmenil menej slávny klub z Los Angeles za kandidáta na titul šampióna.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/eHdnpDEuZlY

Brooklyn doplatil na padnémiu

Obaja hráči môžu ako prví v histórii získať titul MVP finále s troma rozdielnymi klubmi.

Súboj tímov z Los Angeles sa rysuje pre finále Západnej konferencie. Otázkou však zostáva, akú silnú váhu majú v tejto výnimočnej sezóne papierové predpoklady.

Mnohé kluby NBA totiž počas uplynulých mesiacov museli riešiť veľa mimošportových záležitostí.

Najviac pandémia koronavírusu zasiahla Brooklyn Nets, ktorý bude mať veľké problémy dohrať súťaž dôstojným spôsobom.

Momentálne nemá siedmy tím Východnej konferencie k dispozícii takmer nikoho zo štandardnej rotácie.

Opory DeAndre Jordan a Spencer Dinwiddie sa nakazili koronavírusom v júli a oznámili, že už do sezóny nezasiahnu.

Hviezdny Kevin Durant síce prekonal chorobu už v marci, no po zranení achilovky tiež na palubovky naskočiť neplánuje. Celkovo malo pozitívny test na Covid-19 sedem hráčov Nets. Prvý rozohrávač Kyrie Irving pre problémy s lakťom už tiež do sezóny nezasiahne.

Ochorenie prekonali aj hviezdy

Z hviezd ligy sa nakazeniu koronavírusom nevyhli Nikola Jokič z Denveru, či Russell Westbrook z Houstonu. Tesne pred reštartom NBA sa objavili problémy v Sacramente a Phoenixe.

Súvisiaci článok Na lavičke sa po vystriedaní rozplakal. Teraz sa môže stať najlepším na svete Čítajte

Oba kluby sa pritom v nabitej Západnej konferencii nachádzajú tesne pod čiarou postupu do play off. Z kádra lídra ligy z Milwaukee prekonal v júli ochorenie Eric Bledsoe.

Pri otázke, či nejakému tímu mohla súťažná prestávka pomôcť, sa najčastejšie skloňuje meno Portlandu Trail Blazers.

Finalista minulého ročníka v Západnej konferencii prežíval smolnú sezónu, keď sa mu zranili obaja hlavní pivoti. Jusuf Nurkič a aj Zach Collins sú už však pripravení a aktuálne deviate mužstvo na západe by malo výrazne prehovoriť v boji o vyraďovaciu časť.

Koronavírus nepoznačil iba zdravie, ale aj vzťahy niektorých hráčov. Ťahúň Utahu Jazz Donovan Mitchell v marci niesol ťažko, že práve jeho spoluhráč Rudy Gobert bol vôbec prvým potvrdeným prípadom v lige a následne nakazil aj jeho.

Medzitým si to údajne vyjasnili, no či dokážu spolupracovať aj naďalej tak, ako predtým, sa ukáže až v piatok ráno. Hráči Jazz budú v akcii symbolicky po reštarte NBA ako prví.