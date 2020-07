Bora si udržala dôležitého pretekára, predĺžili traja Saganovi kolegovia

Schachmann podpísal štvorročnú zmluvu.

29. júl 2020 o 13:50 SITA

BRATISLAVA. Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe sa dohodol na predĺžení zmluvy s Maximilianom Schachmannom.

Jeden z kľúčových pretekárov zoskupenia okolo Petra Sagana zostane v ambicióznom tíme do konca sezóny 2024. Bora-Hansgrohe na svojich sociálnych sieťach rovnako oznámila predĺženie kontraktov o dva roky s Lukasom Pöstlbergerom a Cesarem Benedettim.

"Cítim sa v Bore ako doma a najmä mám pocit, že pretekársky napredujem," uviedol Schachmann vo vyhlásení aj na webe Cyclingnews.

"Teším sa na ďalšie sezóny v tíme Bora-Hansgrohe. Som všestranný jazdec a najbližšie roky napovedia, v čom môžem byť pre tím najviac potrebný," dodal Schachmann.

Nemecký šampión je súčasťou Bora-Hansgrohe od roku 2019, v dosiaľ prerušenej sezóne 2020 stihol skončiť druhý na pretekoch Okolo Algarve a najmä dosiahol celkový triumf na posledných marcových pretekoch pred koronapauzou Paríž-Nice.

Najbližšie sa 26-ročný cyklista predstaví v sobotu po boku Petra Sagana na toskánskej klasike Strade Bianche a tiež sa očakáva, že bude súčasťou pelotónu na pretekoch Okolo Poľska, na monumentálnej klasike Okolo Lombardska.

Potom by sa mal na Tour de France snažiť o podporu pre krajana Emanuela Buchmanna, ktorého cieľom bude vyskočiť do prvej trojky celkového poradia.



"Vždy som tvrdil, že Max je pretekár na dlhodobú zmluvu. Je to všestranný jazdec a triumfom na Paríž-Nice ukázal, že sa môže vyprofilovať aj ako kvalitný líder pre etapové preteky," povedal šéf Bora-Hansgrohe Ralph Denk na adresu Schachmanna.