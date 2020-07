Prekoná O'Sullivan zápis Hendryho? Nemyslím si to, vraví svetová jednotka

Kto môže vyhrať majstrovstvá sveta v snookri?

29. júl 2020 o 23:50 Jerguš Radačovský

BRATISLAVA. Špičkoví hráči snookru sa konečne dočkali. Už v piatok vstúpia do boja o titul na najprestížnejšom turnaji v sezóne.

Začínajú sa majstrovstvá sveta, ktoré sa tradične uskutočnia v divadle Crucible v anglickom meste Sheffield. Šampionát sa tam koná nepretržite od roku 1977.

Účasť na turnaji malo zabezpečenú najlepších šestnásť hráčov. Tých doplnilo ďalších šestnásť kvalifikantov. Z nich sa piati predstavia v hlavnej súťaži premiérovo.

Pôvodne sa mal šampionát uskutočniť na rozmedzí apríla a mája, ale pre pandémiu koronavírusu ho presunuli.

Víťaz okrem trofeje získa aj 500-tisíc libier. Dohromady organizátori rozdajú prémie v hodnote takmer dva a pol milióna libier.

Šancu na titul majstra sveta má viacero hráčov. Vybrali sme najväčších favoritov.

Judd Trump

Judd Trump obhajuje titul majstra sveta z roku 2019, keď vo finále zdolal Johna Higginsa 18:9.

Obaja hráči vtedy predviedli skvelé výkony, keď dosiahli až jedenásť nábehov cez sto bodov. Ide o najvyššie číslo, ktoré dosiahli hráči v profesionálnom zápase.

Tridsaťročný Angličan je zároveň aj najväčším favoritom tohtoročného turnaja. Prežíva výnimočné obdobie.

V jednej sezóne vyhral až šesť turnajov, čo je historický rekord. Predchádzajúcim maximom bolo päť víťazných bodovaných podujatí.

Okrem toho je blízko k prekonanie ďalšieho historického maxima. V sezóne dosiahol už 98 stobodových nábehov. Na rekord Neila Robertsona z Austrálie mu chýba už iba päť nábehov.

Problémom je však forma Trumpa po pauze spôsobenej koronavírusom. Na dvoch podujatiach dosiahol len jeden nábeh cez sto bodov.

V rámci Championship League sa nedostal do finálovej skupiny a na prestížnom turnaji Coral Tour Championship 2020 ho v semifinále porazil Stephen Maguire.

Trump však môže ako prvý v histórii prekonať prekliatie divadla Crucible. V 43-ročnej histórii sa ešte nestalo, aby hráč po premiérovom triumfe obhájil titul.

"Je to o prekonaní prvej prekážky. Nechcem prísť a prehrať prvý zápas. Bude sa na mňa vyvíjať tlak, ale ak sa dokážem dostať cez prvé kolo, nie je dôvod, aby som nebol úspešný," povedala svetová jednotka pre World Snooker Tour.

Ronnie O'Sullivan

Legendárny Angličan Ronnie O'Sullivan sa bude snažiť o odčinenie minuloročnej prehry v prvom kole.

Nečakane vtedy nestačil na prvého amatéra v hlavnej súťaži šampionátu - Jamesa Cahilla, ktorý v tomto ročníku vypadol už v prvom kole kvalifikácie.

O'Sullivan má 44 rokov a titul majstra sveta získal päťkrát. Prvý raz sa tešil v roku 2001, zatiaľ posledný triumf v Sheffielde dosiahol v roku 2013.

Z aktívnych hráčov má najbližšie k prekonaniu zápisu Stephena Hendryho, ktorý žiaril v deväťdesiatych rokoch a šampionát ovládol sedemkrát.

Napriek tomu, že O'Sullivan bol ešte v auguste 2019 svetovou jednotkou, súperi mu na prekonanie úspešného Škóta nedávajú veľké šance.

"Povedal by som som, že na 90 percent to neprekoná," povedal Trump, ktorý však doplnil, že jeho súper sa v Sheffielde ešte môže radovať. "Ronnie možno ešte raz vyhrá, ale nedokáže to prekonať," dodal pre portál metro.co.uk.

O'Sullivan neprežil veľmi úspešnú sezónu, niekoľko turnajov aj vynechal. Po nútenej pauze sa však vrátil v kvalitnej forme.

V rámci Championship League vyhral päť duelov v rade a dosiahol až štyri stobodové nábehy. Vyradil ho až Stuart Bingham v semifinálovej skupine.

V nábehoch cez sto bodov je historickým rekordérom. Celkovo ich doteraz dosiahol 1049, druhý John Higgins ich má na konte 790.

Neil Robertson

Medzi hlavných kandidátov na triumf patrí aj Neil Robertson. Svetová dvojka však zažila dve rozdielne časti sezóny.

Tridsaťosemročný Austrálčan vyhral tri turnaje v tomto ročníku, pričom vo finále turnaja Champion of Champions zdolal aj Trumpa.

V ďalšom finálovom zápase na European Masters dokonca nestratil ani frejm.

Jeho výsledková kríza sa začala pred nútenou pauzou. Na Gibraltar Open vypadol už po prvom dueli, po návrate neuspel ani v Championship League.

Zdolal ho Ashley Carty (82. miesto) a remizoval s Kenom Dohertym (63. miesto). Na poslednom podujatí pred šampionátom - Tour Championship - ho hneď v úvode porazil neskorší víťaz Stephen Maguire.

Ak však Robertson nadviaže na výkony spred pauzy, rázne zasiahne do bojov o titul majstra sveta, ktorý už v roku 2010 raz získal.

Mark Selby

“ Majstrovstvá sveta sú vrcholom nášho športu a každý ich chce vyhrať. „ Mark Selby, trojnásobný majster sveta

Príbeh Marka Selbyho je pomerne známy. Otec mu zomrel, keď mal šestnásť rokov. Na smrteľnej posteli mu otec ešte stihol povedať, aby vyhral titul majstra sveta.

Mladý Mark mu to sľúbil a nakoniec aj splnil. Dnes má 37 rokov a svetovým šampiónom sa stal už trikrát (2014, 2016, 2017). A môže získať aj štvrtý titul.

Anglický hráč sa v tejto sezóne tešil z dvoch celkových triumfov. Podobne ako ostatní hráči na okruhu, aj on sa po pauze hľadá. Po Trumpovi a Roberstonovi však dosiahol najviac stobodových nábehov v tejto sezóne.

Selby aj avizoval, že pred šampionátom potreboval niekoľko zápasov na rozbeh. Z piatich duelov vyhral iba dva. Ambície však neskrýva.

"Majstrovstvá sveta sú vrcholom nášho športu a každý ich chce vyhrať," povedal tridsaťsedemročný Angličan pre World Snooker Tour.

Stephen Maguire

Škótsky hráč Stephen Maguire môže byť zaujímavým prekvapením šampionátu v Sheffielde. Jeho aktuálna forma je výnimočná.

Po nútenej prestávke absolvoval iba Tour Championship, ale podujatie senzačne vyhral. Z pozície náhradníka.

Maguire má 39 rokov, ale na svojom poslednom turnaji získal najvyššiu finančnú prémiu v kariére. Prilepšil si o 260-tisíc libier.

Turnajom prešiel ukážkovo. Postupne zdolal Robertsona 9:5, Trumpa 9:6 a vo finále nedal šancu Markovi Allenovi (10:6). V troch dueloch dosiahol až osem nábehov nad sto bodov.

"Ak chcete vyhrať tento turnaj s najlepšími hráčmi na svete, pri dlhšom formáte to je nereálne. Je úžasné, že som posledný, kto tu stojí," povedal bezprostredne po veľkom úspechu pre World Snooker Tour.

Svoje snahy už vtedy mieril na svetový šampionát. "Vrátim sa, vezmem si pár dní voľna a potom sa teším na tréning do Sheffieldu," dodal. Teraz má opäť šancu ukázať sa.