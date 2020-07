Chlapci z dediny sa pokúsia o zázrak. Láka ich zápas proti Trnave

V Slovnaft Cupe hrajú aj dva kluby zo šiestej ligy.

30. júl 2020 o 0:37 Ivan Mriška

V minuloročnej edícii Slovnaft Cupu zavítal v 2. kole Spartak Trnava do Bánovej pri Žiliná. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Keď do malej dediny prídu hrať futbalisti Slovana Bratislava, Spartaka Trnava či Žiliny, pre miestnych je to veľká slávnosť, na ktorú sa dlho spomína. A nemusí ísť len o hodový zápas.

Kedysi sa do Slovenského pohára mohli zapojiť kluby od najvyššej po tretiu ligu. Keď sa pole účastníkov rozšírilo až po piatu ligu, vyvolalo to veľký ohlas. A občas prinieslo aj šokujúce výsledky. Napríklad pred troma rokmi vyradili futbalisti štvrtoligového Medzeva dva tímy z najvyššej súťaže - Senicu a po nej aj AS Trenčín.

Každý sníva o veľkom klube

O Slovnaft Cupe sa hovorí čoraz viac aj v najmenších kluboch na Slovensku. Každý sníva o tom, že si zahrá proti mužstvu z Fortuna ligy a všetci s napätím sledujú žreb.

V tohtoročnej edícii sa objavili dokonca dva kluby z okresných súťaží - FC Družstevník Rybky a FC MOSAP Klasov.

„Rybky sa do Slovnaft Cupu dostali vďaka triumfu v oblastnom pohári Sportika cup,“ vysvetlil Rastislav Španka, člen výkonného výboru ObFZ Senica.

V prvom kole vyzvú Rybky v nedeľu 2. augusta o 17.00 h doma treťoligové Malženice s viacerými bývalými ligistami v zostave. Ak by outsider vyhral, v druhom kole by hostil slávny Spartak Trnava. Na nič podobné si história nepamätá.