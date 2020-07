Žiadne tímové fotky ani podanie rúk. Futbal sa vracia aj na dedinu

Zodpovednosť za dodržiavanie opatrení nesie organizátor.

30. júl 2020 o 14:39 Ivan Mriška

BRATISLAVA. Po niekoľkých mesiacoch sa futbal vracia aj do najmenších obcí na Slovensku. Cez víkend sa začnú nižšie futbalové súťaže.

Nová sezóna bude výnimočná. Ovplyvnia ju opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zodpovednosť nesie organizátor

Diváci musia na štadiónoch dodržiavať odstupy a sedieť šachovnicovo. Kontrolovať to budú usporiadatelia a domáci funkcionári.

Súvisiaci článok Chlapci z dediny sa pokúsia o zázrak. Láka ich zápas proti Trnave Čítajte

„Dostávame množstvo otázok spojených s pandémiou koronavírusu. Klubom sme poslali manuál, ako majú pri organizácii jednotlivých zápasov postupovať. Napríklad bufety môžu byť otvorené, no k dispozícií musia mať dezinfekciu a ľudia musia v nich nosiť rúška,“ vysvetlil Juraj Jánošík, šéf Bratislavského futbalového zväzu.

„Futbalové zväzy nevydali žiadne špeciálne opatrenia, platné sú všetky tie, ktoré stanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Za ich dodržiavanie budú zodpovední organizátori zápasu, nie rozhodcovia či delegáti zápasu,“ uviedol Jozef Paršo, predseda Stredoslovenského futbalového zväzu.

Na východe sa cez víkend odohrali úvodné zápasy Slovenského pohára a podľa sekretára Marcela Eperješiho kluby všetky opatrenia dodržiavali.

„Mám informácie z viacerých dedín, že slová hlavného hygienika zobrali vážne. V prípade, že by tak nespravili, delegát stretnutia je povinný to uviesť do zápisu a klub môže dostať pokutu. O všetkom sme v predstihu informovali,“ uviedol Eperješi.