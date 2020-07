Schmiedlová zdolala len 14-ročnú súperku: Je to bojovníčka a obdivujem ju

Medzi mužmi bol suverénny Horanský.

30. júl 2020 o 17:14 TASR

ŽILINA. Slovenská tenistka Chantal Škamlová postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji v Žiline. Na štvrtom podujatí série Peugeot Tennis Tour 2020 zvíťazila ako nasadená trojka nad Anikou Jaškovou 1:6, 6:3, 6:1.

Držiteľka titulu z turnaja v Piešťanoch sa v prvom sete trápila, nevychádzalo jej podanie a uhrala v ňom iba jediný gem. Od začiatku druhého dejstva však bola Škamlová na dvorci lepšou hráčkou a v rozhodujúcom dejstve už dominovala.

Suverénne sa medzi najlepšiu osmičku prebojovala Anna Karolína Schmiedlová. Nasadená jednotka a líderka celkového hodnotenia PTT zdolala Ninu Vargovú 6:2, 6:1.

Schmiedlová so 14-ročnou Vargovou často trénuje a predpovedá jej svetlú tenisovú budúcnosť.

"Výsledok hovorí jednoznačne v môj prospech, no nebol to zasa taký jasný zápas. Ninku dobre poznám z tréningov. Je to veľmi šikovné dievča, jedno z najtalentovanejších na Slovensku. Veľmi jej držím palce, aby to dotiahla ďaleko. Herne na to má, je bojovníčka a ja ju za to obdivujem," pochválila Vargovú slovenská fedcupová reprezentantka.

Medzi mužmi sa do štvrťfinále suverénnym spôsobom prebojoval Filip Horanský. Ako nasadená trojka deklasoval Michala Novanského 6:0, 6:1.

Ďalej ide aj turnajová päťka Lukáš Klein. Víťaz podujatí Bratislava Open a HSC Cup v Piešťanoch zdolal Iva Verčíka 6:2, 6:2. Zverenec českého trénera Tomáša Krupa je s 52 bodmi suverénne na čele celkového hodnotenia PTT.

Turnaj žien v Žiline - 1. kolo

Anna Karolína Schmiedlová (SR-1) - Nina Vargová (SR) 6:2, 6:1

6:2, 6:1 Eszter Mériová (SR) - Nikola Daubnerová (SR) 6:3, 6:2

6:3, 6:2 Chantal Škamlová (SR-3) - Anika Jašková (SR) 1:6, 6:3, 6:1

1:6, 6:3, 6:1 Salma Drugdová (SR) - Michaela Kadlečková (SR) 6:4, 5:7, 7:6 (3)

Turnaj mužov v Žiline - 1. kolo