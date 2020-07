Plánuje hrať. Bývalá svetová jednotka US Open vynechať nechce

Účasť už odriekli súčasná svetová jednotka i dvojka.

31. júl 2020 o 12:32 sme.sk

NEW YORK. Dvojnásobná grandslamová šampiónka Japonka Naomi Osaková neplánuje vynechať US Open v New Yorku.

Ten bude tento rok netradične druhým grandslamom roka, hoci obyčajne je posledným zo štvorice najprestížnejších turnajov v kalendári. (Roland Garros presunuli na koniec septembra a Wimbledon zrušili, pozn. red.)

Z podujatia, ktoré sa v areáli Flushing Meadows uskutoční od 31. augusta do 14. septembra, sa už odhlásili jednotka rebríčka Austrálčanka Ashleigh Bartyová aj dvojka Rumunka Simona Halepová.

Niekdajšia líderka renkingu a aktuálna desiatka však podľa jej agenta Stuarta Duguida zavíta do New Yorku.

Osaková ovládla US Open 2018 a vzápätí triumfovala aj na Australian Open v Melbourne v roku 2019.



V USA už ochoreniu COVID-19 podľahlo viac ako 150-tisíc osôb, pričom v niektorých častiach krajiny práve teraz vrcholí pandémia.

Osaková by mala v New Yorku štartovať aj týždeň pred začiatkom US Open, na rovnakých kurtoch sa totiž uskutoční aj turnaj WTA pôvodne umiestnený do Cincinnati.



Profitenis nútene pauzuje od prvej polovice marca, za všetkým stojí spomenutá pandémia koronavírusu. Už v pondelok 3. augusta by sa však kolotoč ženských turnajov mal rozbehnúť v talianskom Palerme.