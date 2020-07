Stále nemôže uveriť, že bude jazdiť. Našli náhradu za Pereza s koronavírusom

Pôjde o jeho 178. preteky F1.

31. júl 2020 o 14:27 SITA

SILVERSTONE. Nemec Nico Hülkenberg sa po pauze vracia do kolotoča majstrovstiev sveta monopostov F1.

Tridsaťdvaročný pilot totiž nahradí Mexičana Sergia Péreza zo stajne Racing Point, ktorého z hry varadil pozitívny test na koronavírus.

Hülkenberg, ktorý v minulej sezóne jazdil za Renault, by mal na okruhu v Silverstone absolvovať víkendovú Veľkú Cenu Veľkej Británia aj budúcotýždňovú VC 70. výročia.



"Bol som na ceste na Nürburgring na jeden z jazdeckých projektov, keď mi zavolal šéf tímu Otmar Szafnauer. Bolo to pred necelými 24 hodinami, takže ešte stále to vnímam ako nereálne, že budem jazdiť.

Je to pre mňa veľká výzva," prezradil už priamo v dejisku podujatia Hülkenberg a Pérezovi poprial čo najskoršie vyliečenie z ochorenia COVID-19.



Na okruhu Silverstone absolvuje Hülkenberg svoje 178. preteky F1 v kariére. Nemec sa doteraz nikdy neprebojoval na pódium, jeho maximom sú tri štvrté miesta - dve z nich na VC Belgicka.