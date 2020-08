Žofčák: Hrám prvú ligu, ale už nie som profesionálny futbalista

S futbalom skončí, keď bude najhorší.

1. aug 2020 o 11:15 Juraj Berzedi

To, že futbalisti z nižších súťaží pracujú, nie je nič netradičné. Ale hráč z najvyššej súťaže, ktorý sa okrem futbalu venuje inej profesii, je unikát.

IGOR ŽOFČÁK v minulosti hrával za Spartu Praha i Slovan Bratislava. V súčasnosti pôsobí v prvoligových Michalovciach.

A popri svojej futbalovej kariére už tri roky pracuje ako finančný poradca.

V platenej sekcii sa dozviete aj: či radí spoluhráčom, aby sa venovali aj iným aktivitám,

ako reagovali kamaráti či spoluhráči, keď im ponúkal životné poistenie,

či mu klienti dôverujú, hoci hral celý život futbal,

či má dovolené pre prácu vynechať zápas,

či si predlžuje futbalovú kariéru iba pre peniaze.

Je netradičné, aby prvoligový futbalista zároveň aj pracoval. Môže sa z toho stať na Slovensku nový trend?

Verím, že nie. Nešlo by to správnym smerom. Profesionálny športovec by sa mal správať inak. Nestačí dve hodiny odtrénovať a ísť domov.

V zahraničí to funguje tak, že hráči majú spoločné raňajky, rozcvičku, tréning, obed, odpočinok a domov chodia okolo štvrtej. Na Slovensku to nie je tak nastavené. Možno okrem Slovana či Žiliny.

Čo radíte mladým hráčom, keď sa spýtajú, čo majú robiť, aby si zahrali v zahraničí?

Keď sa s nimi rozprávam, zdôrazňujem im, že ak chcú hrať vo veľkom klube, musia sa správať, akoby v ňom už boli. Keď prídu na dvojhodinový tréning a to je všetko, čo dávajú futbalu, nikdy sa ďalej neposunú.

Musia robiť niečo navyše, ostávať po tréningoch, pracovať na sebe aj v čase voľna. Často im hovorím, že bežní ľudia chodia do práce na osem hodín, vy sa venujete futbalu dve hodiny a chcete hrať v zahraničí. To je vylúčené.

Počúvajú vás?

Niektorí áno, iní nie. Viacerí to zistia časom. Vtedy si priznajú, že mali viac počúvať.

Kedy ste začali rozmýšľať, že aj počas futbalovej kariéry môžete pracovať?

Najväčší zlom nastal, keď som si v Slovane zlomil nohu. Vtedy som si uvedomil, že okrem futbalu toho nie je veľa, čo môžem ponúknuť pracovnému trhu. Pýtal som sa, čo by som mohol robiť? Odpoveď som nepoznal.