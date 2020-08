Vyše tridsať trénerských zmien? Katastrofa bez systému, tvrdí futbalový expert

Na Slovensku chceme všetko hneď.

5. aug 2020 o 18:00 Ivan Mriška

Už v sobotu sa rozbieha nový ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Titul obhajuje Slovan Bratislava, ktorý sa spoločne so Žilinou, s Dunajskou Stredou a Ružomberkom predstaví v predkolách európskych pohárov.

"Ak by sa dostal Slovan Bratislava do skupiny Európskej ligy, bol by to zázrak," tvrdí PETER ĎURIŠ, futbalový expert RTVS.

Ako bude podľa vás vyzerať nový ročník Fortuna ligy?

Slovan Bratislava v posledných rokoch dominoval a očakávam, že bude opäť favoritom na titul. Nebude mať však taký obrovský náskok.

V minulej sezóne prišiel o strelca Andraža Šporara, ktorého ťažko nahradí.

Slovan by mali v lige naháňať Dunajská Streda, Žilina a Trnava. Všetko bude záležať na tom, ako do kádrov zapadnú noví hráči.

Viac ako výsledky ma však zaujíma práca v kluboch.

Čo konkrétne?

Žilina je príkladom kvalitnej práce s mládežou a mám informácie, že po novom sa touto cestou vydá aj Spartak Trnava. Podľa mňa je to veľmi správny krok, pretože len tak môžeme posunúť slovenský futbal a Fortuna ligu.

Nepáči sa mi, keď niektoré kluby poskladajú takmer celé mužstvo zo zahraničných futbalistov. Nevravím, že tu nemôžu byť dvaja či traja, ale musia mať aj kvalitu a byť lepší od ostatných.

A nie, že sú podpriemerní a zaberajú miesto domácim.

Do budúcnosti musíme obmedziť počet legionárov. Navrhol by som tiež podmienku, aby boli na ihrisku minimálne traja slovenskí futbalisti.

Žilina výrazne omladila káder, neublíži jej to?

Nie. Potvrdila to aj výkonmi v zápasoch po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu. Futbal sa neustále zrýchľuje a to mladým hráčom vyhovuje. Páči sa mi, ako v Žiline pracujú.

Čo by ešte mohlo prispieť k zvýšeniu kvality najvyššej súťaže?