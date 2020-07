Sezóna sa ešte ani nezačala a už má mínus dvanásť bodov. Anglický klub porušil pravidlá

Rozhodovala nezávislá komisia.

31. júl 2020 o 21:55 TASR

LONDÝN. Sheffield Wednesday príde v budúcej sezóne druhej najvyššej anglickej futbalovej súťaže o dvanásť bodov. Riadiaca organizácia EFL potrestala klub za porušenie jej finančných pravidiel.

Nezávislá komisia usúdila, že klub nemal do svojich finančných výkazov započítať zisk z predaja štadióna Hillsborough majiteľovi Dejphonovi Chansirimu.

Táto transakcia pomohla Sheffieldu udržať sa v norme, ktorá účastníkom The Championship povoľuje stratu maximálne 39 miliónov libier za tri roky.

Predstavitelia Wednesday vyjadrili sklamanie z rozhodnutia, no privítali, že trest sa nevzťahoval na ročník 2019/2020.

V ňom skončil Sheffield na šestnástej priečke osem bodov nad pásmom zostupu, odrátanie bodov by znamenalo jeho pád do League One.

Nevyhol sa mu Wigan Athletic, ktorý po prechode do nútenej správy prišiel o dvanásť bodov a tie mu chýbali v konečnej tabuľke predchádzajúcej sezóny. Informovala o tom agentúra AFP.