Prečo tak vážne? Sagan pred pretekmi zaujal ochranným rúškom

Slovák súťaží prvý raz po pauze.

1. aug 2020 o 15:47 Igor Dopirák

BRATISLAVA, SIENA. Jeho žoviálnosť ľudia milujú. Slovenský cyklista Peter Sagan sa nezaprel ani pred prvými pretekmi po viac ako štvormesačnej prestávke.

Trojnásobný majster sveta sa pred talianskou klasikou Strade Bianche objavil v ochrannom rúšku, na ktorom bol nápis "Why so serious?".

Ide o známu hlášku Jokera z filmov o Batmanovi.

Práve veta "Prečo tak vážne?" patrí medzi Saganove najobľúbenejšie, má ju dokonca spoločne so svojou podobizňou vytetovanú na vlastnom tele.

