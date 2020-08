Škriniar a Lobotka sa tešili z výhier. Juventus prehral, Immobile vyrovnal rekord

Atalante sa nepodarilo dať sto gólov.

1. aug 2020 o 23:03 TASR

RÍM. Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v záverečnom 38. kole talianskej Serie A na pôde Atalanty Bergamo 2:0 a zabezpečili si druhé miesto v tabuľke.

Slovenský obranca Milan Škriniar nastúpil za Inter v 78. minúte.

Atalanta sa nestala prvým tímom najvyššej talianskej súťaže od roku 1951, ktorý počas sezóny dosiahol métu sto gólov.

K pokoreniu hranice jej chýbali dva presné zásahy.

Zahrá si však spoločne s Juventusom Turín, Interom a Laziom Rím opäť v skupinovej fáze Ligy majstrov.

Ciro Immobile strelil pri prehre Lazia 1:3 na pôde Neapola 36. gól v sezóne a vyrovnal rekord Gonzala Higuaína z ročníka 2015/2016.

Stanislav Lobotka hral za Neapol do 79. minúty.

Už istý šampión Juventus v zostave bez Cristiana Ronalda prehral doma s AS Rím 1:3. Portugalského reprezentanta tréner Maurizio Sarri nezaradil na súpisku, šetril ho na osemfinálovú odvetu Ligy majstrov proti francúzskemu Lyonu (7. augusta).

Zlatan Ibrahimovič prispel gólom k víťazstvu AC Miláno nad Cagliari 3:0, v prvom polčase nepremenil pokutový kop. AC Miláno, AS Rím a víťaz Talianskeho pohára Neapol sa v novej sezóne predstavia v Európskej lige.

Brescia v základnej jedenástke so slovenským stredopoliarom Nikolasom Špalekom remizovala so Sampdoriou Janov 1:1. Špalek hral do 58. minúty.

Serie A - 38. kolo

AC Miláno - Cagliari Calcio 3:0 (1:0)

Góly: 10. Klavan (11 m), 55. Ibrahimovič, 57. Castillejo

Atalanta Bergamo - Inter Miláno 0:2 (0:2)

Góly: 2. D'Ambrosio, 20. Young

/Milan Škriniar nastúpil za Inter v 78. minúte/

Juventus Turín - AS Rím 1:3 (1:2)

Góly: 5. Higuain - 22. Kalinič, 44. a 52. Perotti (prvý 11 m)

SSC Neapol - Lazio Rím 3:1 (1:1)

Góly: 9. Fabian, 54. Insigne (11 m), 90+3. Politano - 22. Immobile

/Stanislav Lobotka hral za domácich do 79. minúty/

Brescia Calcio - Sampdoria Janov 1:1 (0:1)

Góly: 48. Torregrossa (11 m) - 41. Leris

ČK: 90+2. Askildsen (Sampdoria)

/Nikolas Špalek hral za domácich do 58. minúty/