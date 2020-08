Zostane v La Lige? Záujemcovia však musia dať za Valjenta 15 miliónov

Slováka chce získať tradičný španielsky klub.

2. aug 2020 o 14:19 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový obranca Martin Valjent by mohol aj po zostupe RCD Mallorca do Segunda División pôsobiť v najvyššej španielskej súťaži Primera División.

Ako referuje web Diario de Mallorca, situáciu okolo 24-ročného rodáka z Dubnice nad Váhom monitoruje predovšetkým Valencia CF.

Valjentova výstupná klauzula má po vypadnutí Mallorčanov hodnotu 15 miliónov eur, no funkcionári Valencie údajne dúfajú, že prestup do klubu zo štadióna Mestalla by mohol stáť maximálne šesť až osem miliónov.

Valencia v sezóne 2019/2020 podávala v defenzíve nevyrovnané výkony, čo tiež prispelo k tomu, že v konečnej tabuľke La Ligy obsadila 9. miesto a neprebojovala sa do pohárovej Európy.

Mužstvo inkasovalo až 53 gólov, viac ako napríklad zostupujúci CD Leganés (51).

Pred začiatkom nasledujúcej sezóny z tímu pravdepodobne odíde argentínsky stopér Ezequiel Garay a istým miestom pri novom trénerovi Javim Graciovi si nemôžu byť istí ani Eliaquim Mangala s Mouctarom Diakhabym.

Valjent v premiérovej sezóne medzi španielskou elitou vynechal iba dve stretnutia.

Podľa spomenutého portálu má Slováka vysoko na zozname želaných posíl aj Atlético Madrid a Espanyol Barcelona, ktorý by sa chcel v čo najkratšom čase opäť vrátiť do najvyššej súťaže.