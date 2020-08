Klein vyhral už tretí turnaj, v predstihu ovládol celú sériu

Medzi ženami sa tešila Schmiedlová.

2. aug 2020 o 17:46 (aktualizované 2. aug 2020 o 18:03) TASR

ŽILINA. Slovenský tenista Lukáš Klein sa stal víťazom dvojhry na turnaji v Žiline. Ako piaty nasadený zdolal v nedeľnom finále druhého hráča podujatia Filipa Horanského 6:4, 6:3.

V ženskej dvojhre triumfovala Slovenka Anna Karolína Schmiedlová.

Pre Kleina je to už tretí titul z päťdielnej série Peugeot Tennis Tour, ktorá vyvrcholí koncom augusta v Prešove. Zverenec českého trénera Tomáša Krupu je už v predstihu jej víťazom.

Klein: Hre sa treba aj prispôsobiť

Horanský bol v prvom sete blízko k jeho zisku, viedol 4:3 a mal výhodu servisu. Klein však vyrovnal a potom získal tri gemy za sebou.

"Vždy dobre začnem, v rozhodujúcich stavoch vždy poľavím a Lukáš ma za to vytrestal. V Piešťanoch to bolo to isté, teraz sa to zopakovalo. On je vo forme, nevyužiť takýto stav sa nevypláca, vzápätí si prehrám servis, stále je to isté dokola," povedal po zápase Horanský.

Klein zo štyroch turnajov vyhral dvojhru na úvodnom turnaji Bratislava Open i v Piešťanoch a na Privatbanka Open prehral až vo finále s Alexom Molčanom.

V nedeľu si do celkového hodnotenia pripísal ďalších 20 bodov, okrem toho získal aj prémiu 3000 eur. Stal sa už istým víťazom série, pred druhým Molčanom má nedostižný náskok.

"S výkonom som spokojný, aj keď tam boli chyby. V Piešťanoch sme pred týždňom odohrali kvalitatívne lepší zápas, ale niekedy sa treba hre aj prispôsobiť. Ale celkovo to bolo v poriadku."

Schmiedlová sa stala aj celkovou víťazkou

Anna Karolína Schmiedlová ako prvá nasadená zdolala v nedeľnom finále dvojku podujatia Rebeccu Šramkovú 6:2, 6:3 a v predstihu sa stala celkovou víťazkou päťdielnej série Peugeot Tennis Tour.

Pre Schmiedlovú je to druhý titul z PTT, ktorá vyvrcholí koncom augusta v Prešove.

V júli zvíťazila na Privatbanka Open na antuke Slávie STU Bratislava. Na Piešťany Ladies Open bola zverenka trénera Petra Hubera vo finále.

Počas štyroch turnajov nazbierala 60 bodov a pred prenasledovateľkami má nedostižný náskok.

"Som spokojná s tým, ako som hrala. Výsledok bol jednoznačný, ale nebolo to také ľahké. Rebecca je dobrá hráčka a jej hra mne nevyhovuje. Ale hrala som uvoľnene, lebo som bola spokojná aj s účasťou vo finále," uviedla po zápase víťazka.

Šramková sa počas zápasu nechala ošetriť, zranenie jej robilo problémy počas celého turnaja.

"Bolo vidieť, že Kaja má odohratých viac zápasov, ja som sa okrem toho na turnaji trápila so zranením."

Neúspešnú finalistku viedol po prvý raz nový tréner Michal Mertiňák, bývalý slovenský daviscupový reprezentant.

"Je to pre mňa novinka, je to čerstvé. Odzrkadlí sa to až po pár mesiacoch."