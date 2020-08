Jeho číslo si už nik neoblečie. Legenda končí a bude hrať v piatej lige

Savič pôsobil v Dukle jedenásť rokov.

3. aug 2020 o 16:43 Ivan Mriška

Futbalisti Banskej Bystrice boli blízko k baráži o postup do Fortuna ligy. Nakoniec si však náskok po reštarte neudržali.

Aj to zohralo rolu na ukončení kariéry osobnosti klubu. Srb SAŠASAVIČ je prvým hráčom v histórii, ktorého číslo 34 sa už nikdy na drese Dukly neobjaví.

Meno Saša Savič bude navždy prepojené s Duklou Banská Bystrica. Prečo ste sa rozhodli ukončiť kariéru?

Roky pribúdajú a bolo toho už na mňa veľa, pretože chodievam aj do práce. Pracujem ako údržbár ihrísk a telocviční. Som na nohách osem hodín denne a potom je náročné trénovať a ísť na zápas.

Spoluhráči zarezávali aj dvojfázovo a ja som sa stále ospravedlňoval. A keďže sa nám nepodarilo postúpiť do Fortuna ligy, nastal ten správny čas.

Článok pokračuje pod video reklamou

Cez víkend ste sa objavili v drese klubu ŠK Sásová v piatej lige. Dokonca s kapitánskou páskou.

Áno, prehovorili ma kamaráti. Rozmýšľal som, že s futbalom skončím úplne, ale hrávam ho celý život, takže by mi chýbal. A v piatej lige to nie je také náročné na trénovanie, stačí prísť raz- až dvakrát do týždňa, takže to mi vyhovuje.

Vizitka Sašu Saviča Narodil sa v srbskom Novom Sade, má 36 rokov. Na Slovensku hrá od roku 2008. Najprv pôsobil v Podbrezovej, od roku 2009 si obliekal dres Banskej Bystrice. Futbalom sa chce už len zabávať, vybral si piatoligový klub ŠK Sásová.

K rozhodnutiu ukončiť profesionálnu kariéru prispel aj fakt, že čakáme prírastok do rodiny. Chcem byť manželke k dispozícii a užiť si tie krásne chvíle s ňou.

V čom je piatoligový futbal iný ako ten v druhej lige?

Všade sa hrá 11 na 11, ale vo vyšších súťažiach je rýchlejší, technickejší a ide sa vo väčšom nasadení. Tiež nároky na trénovanie a prístup hráčov musia byť väčšie.

Zatiaľ čo v piatej lige je to benevolentnejšie a všetko je založené na partii a rodinnej atmosfére. Hra je pomalšia a bojím sa, že sa už tomu čoskoro prispôsobím (smiech).

Za Duklu ste odohrali jedenásť rokov. Ktoré momenty kariéry vám najviac utkveli v pamäti?