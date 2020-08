Urgela: V slovenskom futbale chýba trpezlivosť, úspech sa nedá kúpiť

Niektorí si myslia, že si kúpia, čo chcú, hovorí tréner.

4. aug 2020 o 19:39 Ivan Mriška

Zachránil Pohronie v druhej lige a o rok neskôr absolvoval s Milanom Nemcom spanilú jazdu, ktorú nikto na Slovensku nečakal. Maličký klub vytiahli prvýkrát v histórii do Fortuna ligy. Napriek tomu po jedenástich kolách ako tréner nečakane skončil.

„Rozprávať a písať môžeme čokoľvek, dôležité sú však činy. Buď viete alebo neviete. Vysvedčenie vám v športe vždy ukáže iba čas, spokojný fanúšik a plné tribúny,“ tvrdí tréner RASTISLAV URGELA.

Uplynulú sezónu Fortuna ligy dohrali pre pandémiu koronavírusu v skrátenom formáte, v druhej lige sa bojovalo skrátene len o miestenku v baráži. Ako ste to vnímali?

Ťažko hodnotiť, či to bolo správne alebo nesprávne rozhodnutie. Nepoznám celkom detaily. Ale ak by som mal vyjadriť osobný názor, myslím si, že to celé k tomu smerovalo. Poznám situáciu vo väčšine klubov najvyššej súťaže a druhej ligy, kde veľa klubov je finančne vo veľmi ťažkej situácii, ako aj celý náš slovenský šport a ekonomika.

Niektorým možno celá situácia okolo koronavírusu zahrala do kariet. Viacerí majitelia či funkcionári klubov sa schovali práve za koronakrízu a nechceli vôbec hrať, keďže už aj predtým mali finančné problémy.

Treba si povedať pravdu. Niektoré tímy v druhej lige rozpustili kádre už v marci, zvyšok trénoval iba v obmedzenom režime po schválení opatrení vládou a keďže nikto z druhej najvyššej súťaže nevypadáva, stratila súťaž na regulárnosti a boli by to pre kluby vyhodené peniaze bez športového efektu, súťaživosti.

Po informáciách z jednotlivých klubov sa zrejme zariadili aj v Únii ligových klubov a rozhodli o osude Fortuna ligy hlasovaním v pomere 9 ku 3 pre odohranie v skrátenom formáte a s garanciou, že nikto z ligy nevypadne.

Privítal som, keď to výkonný výbor SFZ zmenil a dal možnosť zabojovať o postup aj tímom z druhej ligy. Veď rozhodovať sa má na ihrisku, nie za zeleným stolom.

Spomeniete si s odstupom času na spanilú sezónu v Pohroní?

Na to sa nedá zabudnúť, najskôr záchrana v druhej lige, potom skvelá jeseň 2018 a šestnásť neprehratých zápasov v rade. Plné tribúny novootvoreného štadióna a pobláznenie regiónu atraktívnym, útočným futbalom.